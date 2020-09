Coronavirus : la solution UV de Boeing pour les cabines pax

L'outil anti Covid-19 de Boeing

La société Healthe peut lancer la production du système portable de désinfection des intérieurs d'avions par rayonnement ultraviolet (UV), conçu et développé par Boeing dans le cadre de son initiative "Voyager en toute confiance". Ce nouveau système de désinfection par UV utilise une source de lumière UVC dans la longueur d’onde de 222 nanomètres. Les rayonnements UV-C à 222 nm inactivent les agents pathogènes de façon efficace. Un outil anti Covid-19 mais pas seulement. Le système est une arme contre toutes sortes de virus et de bactéries.

Essais chez Etihad Airways

Le système Boeing se présente sous la forme d’une petite valise cabine dans laquelle se trouve le système avec lequel les équipages peuvent projeter la lumière UV sur des surfaces à haute densité de contact, assainissant ainsi tous les endroits atteints par le faisceau lumineux. Particulièrement efficace dans les espaces confinés, il permet de désinfecter un poste de pilotage en moins de 15 minutes. Etihad Airways a d'ores et déjà réalisé des essais au mois d'août dernier. Le dispositif s'ajoute aux moyens de protection et de désinfection déjà en place comme les filtres à air haute efficacité HEPA capables de retenir plus de 99,9 % des particules en circulation et d’empêcher leur réinjection dans la cabine.

Valable pour d'autres utilisations

Ce système portable est aussi valable pour d'autres endroits qu'un avion. Il peut être déployé dans les hôpitaux, les écoles,...dans tous les lieux où prolifèrent les agents pathogènes.