Coronavirus : Airbus suspend sa prod. en France et en Espagne pendant 4 jours

Airbus ferme 4 jours

Airbus a décidé d'arrêter temporairement l'activité de ses sites en France et en Espagne. Un arrêt de quatre jours. Des mesures prises suite aux décisions mises en place par les gouvernements français et espagnols pour limiter l'expansion de l'épidémie de coronavirus. Le constructeur européen précise que ces quatre jours sont mis à profit pour renforcer les mesures d'hygiène et de nettoyage existantes sur les sites et mettre en place une organisation permettant une distanciation des personnels sur les lignes d'assemblage.

L'expérience du site de Tianjin

Le constructeur européen rappelle que les mesures seront prises en coordination avec les partenaires sociaux. Airbus indique également "travailler avec ses clients et ses fournisseurs pour minimiser l'impact" de cet arrêt temporaire des chaînes d'assemblage qui reprendront leurs activités au terme de ces quatre jours. Il est vrai qu'Airbus bénéficie du retour d'expérience de son site de Tianjin en Chine. Ce dernier avait été fermé à la demande des autorités chinoises pendant l'expansion de l'épidémie de coronavirus. Puis quelques jours plus tard, le site de Tianjin avait repris ses activités.