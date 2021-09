Conversion Boeing 777 en cargo : Mammoth Freighters est aussi sur le coup

Mammoth Freighters lance son programme de conversion Boeing 777

Au regard de la demande du marché, il y a manifestement de la place pour deux acteurs sur le segment de la conversion des Boeing 777-300ER et 777-200LR passagers en avions cargos. Le programme "Big Twin" lancé par Gecas et Israel Aircraft Industries (IAI) sous l'appellation Boeing 777-300ERSF doit désormais compter avec Mammoth Freighters. Ce dernier vise non seulement le parc des Boeing 777-300ER à reconvertir mais aussi celui des Boeing 777-200LR, des appareils structurellement similaires avec des missions différentes : au premier le volume de capacité, au second une distance franchissable sur 16 heures et plus de vol.

Des Boeing 777-200LR rachetés à Delta Air Lines

Créée par Bill Wagner et Bill Tarpley, Mammoth Freighters est financièrement soutenue par des fonds d'investissements gérés par Fortress Investment Group. Mammoth Freighters dispose d'ores et déjà d'un parc de dix avions passagers à reconvertir en avions cargos : des Boeing 777-200LR rachetés à Delta Air Lines. La société propose aux opérateurs de fret et aux "possesseurs d'actifs" différentes options : la possibilité "d'apporter" leurs avions pour une conversion cargo ou prendre en location les appareils déjà reconvertis par ses soins.

STC de la FAA attendu en 2023

Disposant d'ores et déjà de la licence Boeing pour réaliser les travaux de reconversion, Mammoth Freighters travaille à obtenir de la FAA son "Supplemental Type Certificate" ou STC confirmant l'autorisation de modifier l'avion pour 2023. La démarche a été initiée en 2020 et la procédure à respecter suit son cours : la phase de conception et d'ingénierie est bien avancée ainsi que la fabrication des outillages requis. Le premier 777-200LR reconverti ou 777-200LRMF (MF pour Mammoth Freighters) passera en atelier de modification au cours du second trimestre 2022. L'obtention du STC pour le 777-300ER devrait "suivre peu de temps après".