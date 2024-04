Contrôle qualité : la solution Intelligence Artificielle de Techni-Modul Engineering

Un projet lancé en 2019 avec un client américain

Techni-Modul Engineering (TME) vient d'achever, finaliser et valider un projet lancé en 2019 avec un client américain et portant sur une ligne automatisée RTM à haute cadence intégrant une solution de contrôle qualité des matériaux composites assistée par l'intelligence artificielle (IA). "Nous sommes fiers de partager l’aboutissement d’un long voyage qui met en évidence la contribution de TME pour remodeler l'avenir du contrôle qualité dans la fabrication de pièces aéronautiques", souligne la PME, implantée à Coudes et spécialisée dans la fabrication d'outillage pour matériaux composites.

Deux cellules pour produire un grand volume de pièces

Outre la production d'un grand volume de pièces, le besoin du client s'accompagnait d'exigences de qualité élevées. Les équipes de Techni-Modul Engineering ont donc travaillé sur la mise en place d'une solution d'automatisation complète pour répondre à la problématique client. Cette solution comprend deux cellules : l'une comprenant le Pick&Place, le SMART Control et le préformage, l'autre comprenant l'injection automatisée de résine, la cuisson et le démoulage.

SMART Control avec l'aide de l'intelligence artificielle

Au sein de la solution développée et certifiée par Techni-Modul Engineering, le système SMART Control qui utilise des caméras et un logiciel d'intelligence artificielle (IA) spécialement développé pour vérifier la forme de la préforme, l'orientation des fibres et le positionnement des plis, ainsi que la présence de débris de corps étrangers (FOD). Le système SMART Control donne également au robot qui effectue le Pick&Place des instructions temporelles précises sur le positionnement des plis et alerte l'opérateur de la cellule lorsqu'il détecte des erreurs. Un système d'inspection fiable à 100%.