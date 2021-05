Contre-Guérilla : Le TAV, digne successeur de l'OV-10 Bronco ?

Couteau Suisse

La société Canadienne Icarus Aerospace vient de dévoiler son TAV (Tactical Air Vehicle) WASP qui présente une similitude frappante avec l’OV-10 Bronco, appareil de lutte antiguérilla qui sert toujours aux Philippines, notamment à Marawi contre l’Etat Islamique. Cet avion tactique offrirait 90% des missions d’un chasseur pour seulement 15% de son coût d’achat et d’emploi. Cet appareil polyvalent, configurable selon les besoins, pourrait remplir une large gamme de missions : CAS, COIN, FAC, C-SAR, ISR, EW, COM/TEL, SIGINT, MEDEVAC, ASW.

TAV et BRANCA

Le WASP TAV aura une masse maximale au décollage de 9 500 kilos, une envergure de 15,5 mètres et une longueur de 15,85 mètres. Il sera propulsé par deux turbopropulseurs de 1 700 ch, pour une vitesse de pointe de 666 km/h. Optionnellement piloté et ravitaillable automatiquement, ce STOL (Short Take-Off and Landing) dispose de 11 points d’ancrages externes pour 3600 kilos de charges utiles. Fonctionnant dans des conditions dégradées et disposant en option d’un radar AESA (Osprey) et de deux boules optroniques EO/IR (Wescam et Raytheon ... comme les U-27A de l'USSOCOM déployés en BSS), le TAV peut voler en formation autonome (SWARM). Icarus propose aussi le WASP Branta, grand frère du TAV qui en reprend le design pour une envergure accrue à 30 mètres lui permettant une autonomie supérieure avec 30 heures sans ravitaillement, pour un plafond de 17 000 mètres. Aucune date concernant les vols d'essai de ces deux appareils n’a été révélée.

Un marché lucratif

En utilisant le design éprouvé du Bronco et en lui ajoutant les derniers armements et technologies embarqués, Icarus se place de facto comme un concurrent très sérieux des A-29 Super Tucano, AT-802, AT-6 et autres TAI Hurkus-C. Le pari de la société Canadienne est de considérer que ces aéronefs seront les principaux avions de combat des futures flottes d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. Si ce type d’appareil peut épisodiquement intéresser les armées occidentales avec ses capacités de vols autonomes, son vrai cœur de marché se situe auprès des pays faisant face à des groupes rebelles/terroristes très mobiles et furtifs. Son extrême polyvalence et ses coûts maîtrisés pourraient séduire nombre de forces aériennes disposant de moyens réduits.