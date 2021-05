Contre Guérilla: Le projet Sky Warden

Projet commun

Le AT-802U Sky Warden est basé sur le AT-802 (AT pour Air Tractor), un monomoteur agricole américain en service depuis 1990. L’utilisation de l'AT-802 offre plusieurs avantages. La plate-forme est déjà certifiée par la FAA (Federal Aviation Administration, agence gouvernementale américaine de l’aviation civile), et l’appareil avait été conçu pour fonctionner dans des environnements "abrasifs", et atterrir dans un champ. Le Sky Warden aura une autonomie de vol de 10 heures.

Capacités

Le Sky Warden est conçu comme une plate-forme ouverte multi-missions. Il est spécialisé dans les missions ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) grâce aux équipements de L3Harris, qui ont l’avantage, selon le président des services aéronautiques de L3, d’avoir déjà été utilisées au combat. Mais surtout à l'attaque au sol. L’appareil est destiné aux missions SOF (Special Operation Forces), et fournira aux opérateurs des indications sur les personnels et matériels au sol par le biais d'une LOS (line-of-sight) et au-delà de la ligne de visée via une BLOS (Beyond line of sight). Il sera présenté aux Forces spéciales du 17 au 21 mai, lors de la Special Operations Forces Industry Conference (SOFIC).

Un nom symbolique

Le nom de « Sky Warden » a été choisi en hommage à deux plate-formes de combat multi-missions, le Douglas A-1E Sky Raider, et le U-28 de Pilatus Aircraft qui utilise l’indicatif « Warden » durant les missions de combat. Après l'échec du Scorpion de Textron les industriels américains s'orientent enfin vers des appareils plus adaptés à la rusticité des opérations de contre insurrection pour remplacer l'OV-10 Bronco.



Vous retrouverez tous les détails sur les différents appareils légers d'attaque et de renseignement dans le numéro d'Air&Cosmos de cette semaine.