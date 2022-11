Contrat avions : Skymark Airlines veut du Boeing 737 MAX 8 et 10

Skymark Airlines veut du Boeing 737 MAX 8 et MAX 10

La compagnie aérienne japonaise vient d'exprimer son intention de continuer avec la famille Boeing 737. Opérant une flotte de 29 Boeing 737-800, Skymark Airlines veut maintenant du Boeing 737 MAX 8 et MAX 10. Quatre exemplaires seront acquis ferme auprès de Boeing auxquels s'ajouteront deux options. Six autres Boeing 737 MAX 8 seront loués. Skymark Airlines se concentre désormais sur un réseau moyen-courrier autour de Kobé et d'Ibaraki. Mais, elle a eu dans le passé des rêves de long-courrier.

Premier client japonais de l'Airbus A380

Le temps passe et les mémoires s'effacent mais Skymark Airlines fut le premier client japonais de l'Airbus A380. En 2011, la compagnie aérienne japonaise avait fait sensation en commandant quatre Airbus A380 en février puis en transformant ses deux options en achats fermes quelques mois plus tard lors du Salon du Bourget 2011. Autre élément de surprise : Skymark Airlines voulait exploiter ses Airbus A380 avec une capacité de seulement 394 sièges, en dessous des 400 sièges mais aussi très loin de la capacité de l’avion qui peut prendre confortablement 500 sièges.

Des Airbus A380 repris par All Nippon Airlines

La plongée du yen face au dollar va déstabiliser le plan de développement de Skymark Airlines dont les deux premiers Airbus A380 patienteront sur le tarmac du site d'Airbus à Toulouse avant d'être repris par All Nippon Airways qui en compte finalement trois en flotte et qui viennent de reprendre du service sur Hawaï après une interruption forcée en raison de la pandémie de Covid.