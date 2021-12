Contrat : 26 Airbus Helicopters en Arabie Saoudite

Airbus H145 et H160 en Arabie Saoudite

La visite du Président de la République en Arabie Saoudite est l'occasion pour Airbus Helicopters d'engranger un nouveau contrat et cette fois pour des hélicoptères civils. L'opérateur saoudien The Helicopter Company (THC), appuyé par le Fonds souverain Public Investment Fund, passe commande pour six Airbus H160 dans la version "Corporate" ou "VIP", ACH160; et 20 Airbus H145 cinq pales. THC avait passé en 2019 une première commande pour 10 Airbus H125. L'opérateur s'intègre dans la stratégie de diversification de l'Arabie Saoudite dans le cadre de son plan stratégique "Saudi Vision 2030".

H225M Caracal aux Emirats Arabes Unis

Cette commande s'ajoute à celle des Emirats Arabes Unis pour douze H225M Caracal qui seront assemblés à Marignane et qui s'inscrivent "dans le prolongement de la commande de huit hélicoptères H225M Caracal supplémentaires, passée par le ministère des Armées en avril dernier au titre du plan de soutien gouvernemental à l’aéronautique".

Déjà 30 Caracal au Koweit

Les Emirats deviennent le deuxième client de l'Airbus H225M Caracal dans la région. En 2016, le Koweit avait commandé 30 exemplaires dont les premiers exemplaires attendent toujours d'être livrés.