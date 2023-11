Confirmation : la France a livré des missiles antichars dernière génération Akeron à l'Ukraine

Ce missile se distingue des missiles antichars Milan car il s'agit d'un tout nouveau missile antichar, entré en service en France en 2017. Développé et construit par MBDA, il doit justement permettre la mise à la retraite des Milan au sein des Forces armées françaises. De fait, les Forces armées ukrainiennes ont bel et bien reçu de la France un missile antichar moderne et de dernière génération.

"[...] Au début de la guerre, alors que l'Ukraine encaissait le choc de l'offensive russe, la France a livré des missiles antichars Milan, une centaine de missiles [antiaériens] à courte portée Mistral, 30 canons CAESAr et 6 canons TRF1 de 155 mm, ancêtres des CAESAr, ainsi que des lance-roquettes unitaires, des missiles antichars Akeron et des systèmes Crotale de défense antiaérienne. [...]"

Akeron

Anciennement connu sous le dénominatif MMP (pour Missile Moyenne Portée), l'Akeron représente la principale capacité missile antichar des Forces terrestres françaises. Sa charge en tandem permet de percer 1.000 mm de blindage homogène laminé (RHA) ainsi que toutes les générations de blindage réactif explosif. Ce missile est aussi multi-mission : destruction de blindés, de positions ennemies à moyenne portée, neutralisation de sniper, etc. Une seconde version à longue portée (+20 km), l'Akeron LP, a été développée et commandée par la France mais il est très peu probable qu'elle ait été envoyée en Ukraine. L'Akeron LP est destiné au futur hélicoptère de combat Tigre Mk.3 et il est donc fort peu probable que les bien moins modernes Mi-24/35 et Mi-8/17 ukrainiens aient pu être équipés de ce très moderne missile antichar. L'éventualité reste toutefois ouverte, l'Ukraine ayant déjà démontré l'adaptation du missile SCALP sur ses bien plus anciens bombardiers tactiques Su-24.

L'Akeron MP se distingue du Milan par sa portée supérieure, avec un tir record effectué à 5 kilomètres contre 2 (MILAN 1/2/2A/3) ou 3 kilomètres (MILAN ER) pour le Milan. Le guidage diffère aussi car l'Akeron dispose des modes de tir "tir et oublie" ou guidage depuis le poste de tir. Inversement, le Milan dispose uniquement d'un mode de tir semi-automatique. De plus, la charge en tandem de l'Akeron est plus efficace que la charge creuse du Milan.

Enfin, ce missile fait partie des enjeux des programmes LynkEUs et Marseus , visant à développer une capacité de tir au-delà de la vue directe (BLOS) grâce à un drone. Or, avec l'expérience acquise dans le domaine des drones par les Ukrainiens, il est tout à fait possible que ces derniers - avec l'autorisation de la France - utilisent le tandem Akeron-drone. Cette utilisation permet au tireur de lancer son missile alors qu'il n'a aucun visuel direct sur sa cible mais bel et bien grâce à un drone d'observation.

Caractéristiques techniques

Masse : 15 kg (avec le tube) + 11 kg (tripod et lanceur)

Taille : 1,3 mètres de long pour 14 cm de diamètres

Portée : supérieure à 4 kilomètres (un tir effectué à 5 km)

Phase de tir : tir à froid

Phase de vol : trajectoire basse ou haute

Guidage : tir et oublie ou MITL (Man-In-The-Loop). Ce dernier mode comprend une possibilité de verrouillage de la cible avant (LOBL) ou après le lancement (LOAL). La vidéo ci-dessous montre l'avantage de pouvoir changer de mode sur un terrain chargé en obstacles.