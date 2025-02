Conférence sur les habitats en milieux extrêmes

L’Aéro-Club de France accueillera le vendredi 21 février à 18 h 30 dans ses locaux du 6, rue Galilée à Paris (75016) une table ronde intitulée « Habitats en milieux extrêmes », consacrée aux conditions de vie de communautés humaines dans différents environnements : conditions extrêmes, sous-marins et vaisseaux spatiaux.

Résumé

De petites équipes d'astronautes vivent aujourd'hui sur de longues durées en orbite basse à bord de la Station spatiale internationale ; demain, avec le programme de retour sur la Lune Artemis ou le projet de station Gateway, elles devront s'adapter à des conditions de vie similaires mais à une distance de près de 400 000 km de la Terre ; après-demain, l'hypothèse de missions habitées vers Mars suppose qu'une petite communauté humaine puisse durablement vivre pendant des mois, voire deux à trois ans, en autonomie totale. Que sait-on de la capacité d'une telle communauté à s'adapter à ces conditions de vie ? Quelle est notre expérience aujourd'hui sur ces questions, que ce soit dans l'espace (ISS), sur Terre (simulations sur des « sites analogues », stations polaires), » ou …sous les mers (vie à bord d'un SNLE en immersion sur de longues durées) ?

Invités et inscriptions

Seront réunis pour l’occasion l’Amiral Pierre-François Forrissier, ancien chef d’état-major de la Marine et commandant de SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d’engins), l’astronaute français Michel Tognini et Peter Weiss, fondateur et directeur général de Spartan Space – avec la participation de Célia Batonon, élève-ingénieur à l’école des Mines d’Alès, spécialisée en physiologie spatiale.

L’événement, organisé par la Commission Astronautique de l’Aéro-Club de France en partenariat avec AGP21 et la 3AF, est gratuit.

