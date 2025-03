Conférence historique à Drancy le 12 avril

Un nouveau livre, une conférence inédite

Dans le cadre de la Yuri's Night 2025, le Château de Ladoucette à Drancy (Seine-Saint-Denis) accueille le samedi 12 avril à 14h30 une conférence sur l'histoire des sciences de l’atmosphère, de l’océan et du climat depuis l’espace.

Cette conférence est organisée dans le cadre de la sortie chez Ginkgo éditeur du livre éponyme, rédigé par des spécialistes du domaine sous la direction de Jean-Louis Fellous, membre de l’Institut français d’histoire de l’espace (IFHE).

Jean-Louis Fellous devrait être présent en compagnie de deux de ses co-auteurs, Marie-Lise Chanin et Philippe Waldteufel (à confirmer).

Accès libre et gratuit mais réservation recommandée sur https://doodle.com/group-poll/participate/dL0jK8Dd (40 places disponibles).

Présentation de l’ouvrage

Le développement des sciences de l’atmosphère et de l’océan, et au-delà à celle de la montée en puissance de la science climatique, est devenue par la force de l’altération anthropique du climat un élément majeur des sciences de la terre et un outil indispensable au regard des enjeux de notre temps, de la préservation de notre environnement et de l’avenir même de l’humanité.

Ce développement s’est notamment construit grâce à la mise en œuvre, en plein essor à partir du milieu du XXe siècle, des techniques spatiales.

Les différentes parties du livre permettent de découvrir toute la complexité et la richesse de cette mutation et s’efforcent d’illustrer le développement de missions expérimentales pour les sciences de l’atmosphère, et de missions, d’abord exploratoires avant de se muer rapidement en systèmes opérationnels, destinées à l’observation de l’océan et des glaces.

Le livre, abondamment illustré, donne la parole à ceux qui ont construit cette histoire, et permet d’accéder grâce aux archives et à la publication de documents inédits à la mémoire de celles et ceux qui y ont participé.

Enfin, le livre se focalise sur la contribution française et inséparablement européenne à ces progrès, tout en mettant en lumière les partenariats internationaux de règle dans ces domaines de la science.