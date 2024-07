Concurrence inédite pour le Rafale dans une compétition du Pérou

Le Boramae est un chasseur à mi-chemin entre les générations 4.5 et 5 qui a effectué son premier vol en 2022. Bien qu'il ne soit pas furtif, il dispose de baies internes pour emporter des munitions, et la liste des équipements embarqués en font un quasi-équivalent du Rafale au standard F4. Cependant, l'appareil est toujours en phase de développement et nombre de ses systèmes ou armes restent encore loin d'une intégration opérationnelle, rendant un achat relativement risqué pour un client à l'export, même si le coût affiché de l'appareil est a priori très abordable. Les craintes quant aux capacités à livrer l'avion sont par ailleurs renforcées par les dernières décisions de la DAPA, l'agence coréenne ayant le pouvoir exclusif de planifier et de budgétiser les programmes de développement et d'approvisionnement de la défense pour le pays. En effet, l'Agence a récemment été contrainte de diviser par deux la commande initiale pour ses propres forces aériennes, passant de 40 unités prévues en 2024 à 20 actuellement, sans que les causes d'une telle évolution ne soit clairement établies.

Polyvalence, efficacité prouvée et budget maîtrisé pour le Rafale

Outre l'avantage que procure l'exploitation de Mirage par le Pérou, le Rafale possède plusieurs atouts qui pourraient le favoriser. Outre les performances de l'avion, reconnues lors de plusieurs opérations, sa polyvalence, les évolutions déja prévues, sa capacité à opérer dans des environnements variés et les coûts d'exploitation connus et maîtrisés rendent l'avion très attractif. Des points forts qui font du Rafale l'appareil le plus vendu dans le monde hors des pays de l'OTAN dans les dernières années.

Mais cette popularité pourrait aussi potentiellement devenir un problème lorsqu'il s'agit d'aborder le calendrier de livraison pour l'armée péruvienne. Outre les commandes françaises, les commandes et négociations en cours concernant l'appareil représentent plus de 200 appareils à livrer :

Inde : 36 Rafale, livrés en plusieurs lots, et des négociations exclusives pour l'achat d'autant d'appareils pour la Marine indienne,

Qatar : 24 avions supplémentaires en négociation pour compléter la flotte de 36 appareils,

Égypte : deux commandes totalisant 54 Rafale dont une trentaine d'avions restent à livrer,

Grèce : 12 appareils à livrer (en plus de 12 acquis d'occasion), dont encore 6 à livrer,

Indonésie : Commande de 42 Rafale, dont la première livraison est attendue en 2026,

Emirats Arabes Unis : 80 Rafale à livrer entre 2027 et 2031.

Avec un rythme de production historique d'un seul Rafale par mois mais qui doit tripler pour atteindre 36 avions par an d'ici fin 2024, les délais de livraison peuvent représenter un vrai handicap pour l'avion, à l'image de la Colombie qui avait fait le choix du Rafale, mais où le contrat n'a toujours pas abouti, faute de pouvoir assurer des livraisons dans les délais exigés par le pays.

Une décision rapide attendue par les forces armées

Quoiqu'il en soit, la Fuerza Aérea del Perú a besoin de se moderniser afin de remplacer non seulement les Mirage 2000P, mais aussi ses Mikoyan MiG-29 Fulcrum et Sukhoi Su-25 Frogfoot, qu’elle a de plus en plus de mal à faire voler. La décision finale sera déterminante pour l'avenir des capacités de défense aérienne du Pérou, alors que la situation au Venezuela voisin se détériore toujours davantage, que les conflits territoriaux avec le Chili ne sont toujours pas définitivement résolus.