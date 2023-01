Echec des premiers pourparlers entre Dassault Aviation et la Colombie sur l'achat de Rafale

La Colombie a annoncé en décembre son intention d'acheter 16 avions de combat Rafale de Dassault Aviation pour remplacer ses avions Kfir, qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Cette annonce a surpris de nombreux observateurs, car le nouveau président de la Colombie, Gustavo Petro, avait promis que les réformes économiques et sociales passeraient avant un tel achat. Cependant, selon un communiqué de la présidence colombienne, "l'exploitation et l'entretien des Kfir coûtent cher et peuvent être risqués. La Colombie est pratiquement le seul opérateur de la plateforme Kfir aujourd'hui, ce qui signifie qu'il n'y a plus de production d'avions ou de pièces de rechange, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une capacité non durable".

Les États-Unis ont proposé des F-16 d'occasion, tandis que Saab a proposé son Gripen, mais le Rafale a été choisi en raison de considérations économiques et politiques. Bogota a entamé des discussions avec Dassault Aviation pour trouver un accord d'ici la fin de l'année 2022, avec un budget total de 3 milliards de dollars affecté à cet achat, qui sera payé cinq ans après la signature du contrat pour ne pas affecter les ressources nécessaires aux dépenses sociales. Cependant, des négociations ont échoué avec les Français et les Suédois, qui souhaitaient négocier pour un total de 16 avions au lieu de 3 à 5 avions avec le budget approuvé par le gouvernement précédent.



La Colombie a donc lancé un appel d'offres international ouvert aux pays qui ont des avions de combat à vendre et qui sont en mesure de les livrer rapidement.