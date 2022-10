Composants pour la nouvelle flotte d'A330neo de Condor

Lors du salon MRO Europe à Londres, Condor Flugdienst GmbH et Lufthansa Technik AG ont signé un contrat complet concernant le support des composants de la nouvelle et efficace flotte d'Airbus A330neo de la compagnie aérienne. Selon les termes de cet accord de dix ans, Lufthansa Technik assurera le support total des composants (TCS) des Airbus A330-900neo qui rejoindront la flotte de Condor dans les années à venir. Pour Lufthansa Technik, il s'agit du premier contrat TCS pour ce type de long-courrier moderne.

Le contrat, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, couvre non seulement la fourniture classique de composants, mais aussi divers services de mise en commun de pièces et de logistique, y compris la mise en place d'un stock dit " homebase " au centre d'opérations de Condor à l'aéroport de Francfort. La proximité et la coopération de longue date entre les deux sociétés permettront à Condor de maximiser l'efficacité de ses opérations techniques et d'assurer la meilleure disponibilité possible des pièces de rechange dont il a besoin. Divers services de maintenance, de réparation et de révision des composants A330neo de Condor font également partie de l'accord.

"La fourniture des composants nécessaires à notre nouvel avion est un aspect important pour l'entrée en service et l'exploitation de l'A330neo. La coopération continue avec Lufthansa Technik AG nous assure un soutien optimal constant selon les normes de qualité les plus élevées dans ce domaine", a déclaré Christian Schmitt, COO et Accountable Manager chez Condor. "Nous sommes convaincus du travail de Lufthansa Technik AG ainsi que des services qu'elle propose et nous nous réjouissons d'avoir cet important partenaire fiable à nos côtés sur le long terme."

"Les nouveaux contrats avec Condor sont toujours des étapes importantes pour nous, car nous bénéficions d'une collaboration de confiance depuis des décennies", a ajouté Kai-Stefan Roepke, vice-président Corporate Sales Europe, Middle East and Africa chez Lufthansa Technik. "Néanmoins, cette étape est particulière pour moi. Non seulement parce qu'avec l'A330neo, pour la première fois, le dernier programme d'avion d'Airbus bénéficiera également de nos services de composants, mais aussi parce que nous avons pu remporter ce contrat dans un environnement très compétitif. Je suis très reconnaissant à Condor pour la confiance qu'il nous a accordée."

Le TCS pour la flotte A330neo de Condor s'inscrit dans la continuité d'une collaboration fructueuse mise en place depuis de nombreuses années. Lufthansa Technik fournit déjà des services de composants fiables pour les autres sous-flottes Airbus et Boeing de Condor. Les deux sociétés collaborent également dans de nombreux autres domaines MRO (maintenance, réparation et révision), tels que la maintenance des moteurs et des trains d'atterrissage. Cette année, Condor est également devenue la première compagnie aérienne cliente du système de chauffage de plancher de cabine HeatNow de Lufthansa Technik.