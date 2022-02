Comment Tunisair renaît de ses cendres

Au lieu des sièges dits "convertibles" installés sur la flotte A320 classique (dans laquelle la business consiste à ne pas vendre le siège central d'une rangée de trois places), des vrais sièges business sont proposés. Avec seulement quatre fauteuils de face sur 3 rangées, Tunisair s’aligne ainsi sur les meilleurs standards pour les avions moyen-courrier. La tablette amovible comprend un support pour téléphone portable ou PAD. Une offre qui, combinée au Salon Privilège rénové à l’aéroport, représente un véritable atout pour attirer la clientèle premium.

Les deux premiers A320neo flambant neufs, livrés successivement en décembre 2021 et février 2022, sont actuellement exploités à leur plein potentiel à hauteur de 12 heures par jour. Un autre avion doit rejoindre la flotte en août prochain, puis encore 2 avions jusqu’en 2023. Un timing idéal pour permettre à Tunisair de remonter en puissance : la compagnie souhaite se positionner davantage sur le créneau rentable de trafic de la connectivité entre l’Afrique et l’Europe, mais aussi regagner quelques points de parts de marchés dont l’objectif d’atteindre les 50% d’ici 5 ans. Et renouer avec la rentabilité bien plus rapidement.