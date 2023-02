Comment renforcer la défense sol-air française

Défense sol-air française ramenée dans les priorités

Il y a un an, Jean-Louis Thiériot et Patricia Mirallès (aujourd’hui Secrétaire d’Etat aux côtés de Sébastien Lecornu) faisaient le constat de carence de la défense sol-air française (DSA). Un an plus tard, et après que Paris a cédé des capacités à l’Ukraine, le constat n’a que peu varié, même si les perspectives d’investissement de cinq milliards d’euros dans la prochaine LPM 2024-2030 ont clairement ramené la DSA dans les priorités. Avec la question du temps que prendra la remontée en puissance, un point qui n’a pas été totalement éclairé ce 15 février durant la présentation du rapport, comme le remplacement des Crotale NG à leur « retrait de service en 2026 » (Sébastien Lecornu a annoncé la commande de VL Mica)

La remontée de l’équipement à 12 systèmes Mamba est incontournable

« La France est un des rares pays à avoir maintenu des missiles Mistral, Crotale et Mamba, c’est la vertu d’un modèle échantillonnaire et ses limites », juge Jean-Louis Thiériot mais face à la haute intensité « se pose la question des volumes et des stocks ». Le député de la Seine-et-Marne estime incontournable la remontée de l’équipement à 12 systèmes Mamba (a priori l’objectif du minarm), contre 8 actuellement (auxquels s’ajoutaient deux autres systèmes stockés, dont une partie ponctionnée vraisemblablement pour équiper l’Ukraine). Si ces nouveaux systèmes sont organisés sur la même base qu’actuellement, ce renforcement offrirait un supplément de 16 lanceurs à huit missiles chacun et huit modules d’engagement. Il est aussi à relier à la commande récente par la France et l’Italie de 700 missiles Aster 30 B1 et B1NT, dont la répartition n’est pas connue à ce stade, pour une livraison à partir de 2026.

Natalia Pouzyreff estime tout aussi « indispensable » de financer les évolutions du Mamba, au-delà des Aster B1NT EC dont « la mise en service est prévue en 2027 ». C’est particulièrement le cas avec le standard OC2 qui permettra « de disposer d’un temps de réaction plus long grâce à un radar de détection avancé type UHF » qui devra permettre de « suivre l’évolution de la menace, par exemple celle des menaces balistiques ».

Renforcement de la défense antiaérienne de basse couche par le canon Rapid Fire de Nexter et Thales

Jean-Louis Thiériot milite aussi pour un renforcement de la défense antiaérienne de basse couche par le canon Rapid Fire de Nexter et Thales, modulo les « financements qui doivent encore être trouvés pour développer les munitions airburst. Le retour du canon est le seul moyen de traiter les défenses saturantes de type drone à un coût acceptable », estime-t-il encore. Dans ce même domaine de la lutte antidrone, Natalia Pouzyreff insiste, elle, sur la constitution d’un vivier humain suffisant. La sécurisation d’un « 14 juillet ne nécessite que 24h de veille (et un seul site, les Champs Elysées, NDLR), ce sera 200 heures pour la coupe du monde de Rugby (et plusieurs sites NDLR), 4000 heures pour les jeux olympiques de Paris ».