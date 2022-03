Comment rédiger un CV de pilote de ligne ?

Conseils généraux

Avant tout, la première lecture du CV doit permettre à l’employeur de vérifier que vous possédez les bonnes qualifications (licences et heures de vol) et que vous bénéficiez de l’expérience demandée. Les fautes d’orthographe sont bien évidemment à proscrire, et le CV se doit d’être rédigé dans la mesure du possible dans la langue de l’annonce. Enfin, d’une manière générale, efforcez-vous de rendre votre CV court et aéré. En le faisant tenir sur une page, vous ne pourrez que donner d’autant plus l’envie au Chef Pilote de le lire, et de le lire jusqu’au bout.

Titre et informations générales

Avant de passer aux quatre véritables parties, il est important de préciser plusieurs choses :

Votre disponibilité , surtout si elle est immédiate,

, surtout si elle est immédiate, Votre mobilité , souvent indispensable pour un poste de pilote,

, souvent indispensable pour un poste de pilote, Votre titre, en vous concentrant sur l’essentiel.

Licences et heures de vol

Licences

Si vous avez réussi votre CPL et IR du premier coup, vous pouvez le préciser. Il est très rare de le voir sur un CV mais cela souligne votre sérieux.

Heures de vols

N’incluez pas vos heures sur simulateur dans vos heures de bimoteur et/ou IFR. Un exemple clair : si vous avez fait 30 heures de simulateur FNPT2 et 20 heures d’IFR dans l’avion réel, vous avez 20 heures d’IFR, pas 50.

Arrondissez vos heures de vol. 193 heures de vol (ou pire 207,6) n’est pas un chiffre “rond” : faites simples, arrondissez à 200 heures.

Adaptez votre CV. Si vous postulez une place de copilote sur Airbus A320, le décompte précis de vos heures sur DR400, C172 et C150 n’est pas forcément pertinent

Expériences Professionnelles

Ne parlez pas des expériences professionnelles qui n’ont aucun rapport avec le métier de pilote, notamment les “boulots étudiants” et les travaux saisonniers effectués avant les études. Il est bon de préciser la durée de l’activité des expériences professionnelles pertinentes. Par exemple, il est évidemment plus clair d’écrire “Juin 2007 – Septembre 2007 : Mission d’intérim chez XYZ (4 mois)” que simplement “Juin 2007 – Septembre 2007 : Mission d’intérim chez XYZ”. Décrivez succinctement les tâches liées à vos expériences : une à deux lignes maximums.

Formations

Si vous avez eu mention passable ou Assez Bien au Bac, évitez de le préciser.Si vous êtes passé par les classes préparatoires, il n’est pas forcément utile de mentionner “a dmis en PC*” ni vos rangs à tous les différents concours. Indiquez simplement l’école obtenue et (éventuellement) les rangs d’entrée et de sortie s’ils sont calculés. Si vous avez fait des études d’ingénieur, mentionnez ici l’école et surtout la spécialité. Encore une fois, de manière claire et concise, par exemple : “2002-2007, INSA Lyon, Génie Mécanique. Pour les (nombreux) pilotes qui ont effectué leur formation à l’ENAC, inutile de répéter plus d’une fois “Ecole Nationale de l’Aviation Civile”. De même pour l’ESMA, l’IAAG/EPAG, et toutes les formations reconnues dans le milieu en France.

Langues & Loisirs

Soyez honnête avec votre maitrise des langues. Par exemple, un niveau de 800 au Toeic ne peut pas être suivi de “bilingue” ou “fluent”, au risque de perdre en crédibilité. De même, le traditionnel Espagnol : Parlé, lu, écrit” ne donne aucune idée de votre niveau. “Courant”, “Bilingue”, “Opérationnel”, sont des qualificatifs déjà plus clairs, mais rien ne vaut le résultat à un test de niveau officiel. Il est préférable de mentionner les pays dans lesquels vous avez réellement vécu/travaillé plutôt que de lister des dizaines et dizaines de pays visités lors de voyages de quelques jours…