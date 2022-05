Comment parler d’un parcours “instable” lors d’un entretien ?

Conseil recrutement n°4 : comment parler de son parcours ‘instable’, d’une carrière multi- entreprises ou de son profil de ‘job-hopper’

Cette question mérite un petit éclairage tant vous êtes nombreux à être embarrassés voire honteux de ne pas avoir un parcours linéaire que certains considèrent ‘parfait’.

Déjà, revenons sur cette notion de parcours linéaire. Il fut un temps où, effectivement, cela aurait été considéré comme rassurant pour un employeur. La mono-entreprise pouvait rassurer et démontrer une certaine loyauté vis à vis de son entreprise et être gage d’une certaine stabilité de l’employé.

Aujourd’hui ce n’est plus le cas. A l’heure où la mobilité est au contraire encouragée, les employeurs et managers reconnaissent bien la valeur d’un parcours multi-entreprises, multi-expériences.

Un candidat qui a fait le tour de postes différents, d’entreprises de secteurs différents, de tailles différentes saura apporter un regard neuf, riche de la variété de ses expériences. Candidat qui pourra mettre en avant sa capacité à s’adapter, être agile et trouver des solutions innovantes aux problèmes sans cesse plus complexes et inédits dans un contexte incertain et en perpétuelle mouvement.

Il faudra seulement veiller à rester suffisamment longtemps dans un poste pour vraiment en faire le tour et quitter le poste avec un bagage suffisant à transférer vers une nouvelle organisation.

Lors de votre entretien, valorisez donc ces compétences transposables dans un nouveau secteur. Démontrez en quoi vos expériences chez X, les difficultés rencontrées, la gestion relationnelle avec certains acteurs du secteur Y pourront vous aider à relever le challenge d’un nouveau poste, d’un nouveau secteur ou d’une nouvelle entreprise !

New is beautiful!

Ecrit par Elodie Destruel

Directrice de CSC Consulting organisme de formation et de conseils www.csc-consulting.org Fondatrice de la plateforme de Elearning : www.learnenglishonline.fr