Comment devenir pilote de ligne ?

l s’agit certainement de LA question la plus souvent posée lors des salons et forums de formation et d’orientation dans le secteur aéronautique : quel parcours effectuer pour devenir pilote de ligne ? En deux mots : multiples possibilités. Pas très aidant me direz-vous… Mais tous ces parcours ont en commun trois caractéristiques : une aptitude médicale suffisante, un bon niveau d’anglais, et formation de qualité permettant d’obtenir une compréhension des concepts physiques mis en jeu lors des différentes phases de vol de l’avion.

Les missions Le pilote de ligne (commandant de bord ou copilote) a comme mission principale mission de transporter des passagers d’un point A à un point B dans des conditions de sécurité optimale en respectant une certaine ponctualitéAvant le vol, il établit son plan de vol en fonction de la météo, du trajet et de ses spécificités. Il va ainsi, déterminer la quantité de carburant et il vérifie avec le copilote les instruments de navigation et entre les données dans l'ordinateur du vol. Durant le vol, il surveille l’ensemble des paramètres, dialogue avec les tours de contrôle, veille à la consommation de carburant et doit faire face aux imprévus. Études/ Formation pour devenir pilote de ligne Un diplôme de fin d’études secondaires tel que le Bac est le premier sésame à obtenir pour être admis dans une école de pilotage (il existe des exceptions). Aucune filière particulière n’est requise – les écoles de pilotages étant accessibles aux titulaires d’un Bac Technologique, Général ou Professionnel – cependant un Bac S permettra de s’approprier davantage les concepts mathématiques et physiques nécessaires. Pour les jeunes n’ayant pas l’âge requis pour commencer une formation professionnelle, ou pour les personnes en reconversion professionnelle, il peut être intéressant de commencer à apprendre à piloter afin d’obtenir sa licence de pilote privé (PPL). Elle est accessible à tous, dès 17 ans, et permet de voler seul ou avec des passagers partout en Europe sur un avion de tourisme.Avant d’engager du temps ou des moyens financiers dans une formation de pilote, il convient de passer un certificat médical confirmant l’aptitude physique à l’exercice du métier de pilote de ligne. Cette visite devra être renouvelée tous les ans pour valider les points suivants : Santé cardiovasculaire,

Vision,

Poids,

Forme physique générale. En France, il existe actuellement trois voies d’accès au métier de pilote professionnel : Les formations d’État au sein de l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile)

au sein de l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile) Les formations militaires

Les formations privées Les formations d’État L’École nationale de l’aviation civile (ENAC) recrute chaque année sur concours des élèves pilotes de ligne issus des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Ces étudiants voient leur formation entièrement financée par l’état. Les formations militaires L’Armée, ou plutôt les armées (Terre, Marine et Air) forment des pilotes pour exploiter leurs aéronefs dans le cadre de missions militaires. Deux filières existent dans chaque corps d’armée : les officiers sous contrats et les officiers de carrière. La filière privée La formation privée se divise en deux catégories : la formation “Cadets” (dans laquelle le futur pilote se fait financer sa formation par une compagnie aérienne) et la formation indépendante (où le stagiaire prend lui-même en charge la totalité des frais financiers de sa formation). Salaire Les salaires des pilotes de ligne varient en fonction des compagnies aériennes, du type d'avion, des distances, de l'expérience du pilote. Pour vous donner une petite idée, le salaire est de l’ordre de 3 000 € à 4 000 € par mois pour un copilote débutant à plus de 10 000 € par mois pour un Commandant de Bord. Pour un Commandant de Bord long courrier en fin de carrière dans une compagnie majeure, le salaire peut être supérieur à 16 000 € par mois. Évolution de carrière Un officier pilote de ligne peut évoluer vers un poste de commandant de bord. Cette évolution, qui dépend de chaque compagnie aérienne, comprend une qualification sur simulateur et une adaptation en ligne. Tout au long de sa carrière, le pilote a la possibilité d’évoluer dans des domaines complémentaires au vol : le suivi technique, la sécurité des vols, l’instruction, le management…