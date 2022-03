Comment devenir pilote d’essai ?

Description

L’histoire des pilotes d’essai remonte au début du siècle dernier, à l’époque où les constructeurs comme Blériot devaient faire voler leurs avions dans des conditions parfois archaïques. Considérés alors comme de véritables héros au vu des risques d’accident qu’ils encouraient, les pilotes d’essai devaient également “régler” les appareils et jouer les mécaniciens avant chaque vol. À travers cet article, vous découvrirez comment vous aussi vous pourrez faire partie de cette élite et travailler finalement pour un des avionneurs les plus réputés comme Airbus ou Boeing, mais aussi Embraer ou Pilatus.

Les Missions

Au sol comme en vol, l’objectif des pilotes d’essai est de s’assurer que les nouveaux avions où des avions modifiés soient opérationnels sur le plan de la performance, de la sécurité et du bon fonctionnement de l’aéronef. Les pilotes d’essai vérifient notamment les diverses commandes, les freins, les appareils de communication installés à bord et s'assurent que l'appareil est conforme aux normes de l'aviation.

Mais leurs tâches ne se limitent pas à celles effectuées dans le cockpit. Après chaque vol, un débriefing permet de réaliser un rapport qui répertorie toutes les remarques sur le comportement de l’appareil, ce qui permettra au bureau d’études de modifier certains paramètres ou composants.

Enfin, l’ensemble du processus de certification réalisé par les deux principaux organismes que sont la FAA américaine et l’EASA européenne, est en partie suivi par les pilotes d’essai. Ils doivent donc être capable de répondre aux très stricts critères imposés par ces organisations et démontrer que les avions qu’ils pilotent sont parfaitement sûrs, peu importe les contraintes qui leur sont imposées.

Etudes/ Formation pour devenir pilote d’essai

Avant de devenir pilote d’essai, vous devrez évidemment valider une expérience de pilote de ligne ou de chasse avec un grand nombre d’heures de vol à votre actif. En France, la voie commune aux pilotes d’essai est l’EPNER (Ecole du Personnel Naviguant d’Essais et de Réception) basée à Istres. Cette école est rattachée à la DGA Essais en vol et forme les équipages pendant une durée de 1 an en mettant en application pratique tous les enseignements théoriques grâce à une flotte d’avions et d’hélicoptères dédiés. Suivre cette formation permet aux candidats de rejoindre les rangs de constructeurs civils ou militaires en Europe ou à l’étranger. L’école dispose en effet de partenariats avec quelques académies américaines ce qui permet de réaliser des échanges culturels enrichissants.

Salaire

Le salaire de base d’un pilote d’essai dépend principalement de son employeur et du nombre d’heures de vol qu’il a réalisés. Néanmoins, on estime que le salaire minimum d’un officier devenu pilote d’essai est de 2 500 € brut/mois en début de carrière.

Évolution de carrière

Les officiers pilotes d’essai peuvent effectuer des stages afin de spécialiser et se voir affectés dans des unités opérationnelles de pilotage. Ils peuvent avoir également des plus grandes responsabilités en commandant et en gestion d’équipe. Ils peuvent également intégrer les plus grosses compagnies aériennes.