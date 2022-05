Comment devenir Astronaute ?

Les missions

Premièrement, on entend par “spationaute” ou “astronaute”, toute personne faisant partie d’un équipage qui est envoyé en mission dans l’espace.

Ils sont avant tout des scientifiques, qui réalisent de nombreuses expériences physiques, chimiques et d’observations quand ils sont en mission ou quand ils sont au sol. Parmi les nombreuses missions qui leur sont confiées, ce sont ces domaines qui occupent la part la plus importante de leurs journées.

Mais les astronautes doivent également revêtir leur casquette de mécaniciens lorsqu’il faut réaliser des travaux de maintenance autour de la station spatiale. Ces missions peuvent parfois se matérialiser sous la forme de sorties extra-véhiculaires, et les obligent donc à revêtir leur combinaison spéciale pour réaliser des travaux autour de la station spatiale internationale, l’ISS.

Enfin, ils jouent également le rôle de cobayes auprès des agences qui les emploient. Chacun des membres d’équipage est en effet soumis à un planning d’exercices physiques très strict, qui varie selon la corpulence, le poids et le sexe de l’astronaute. Les observations liées à l’évolution de leur organisme et de leur santé sont menées pendant la durée du séjour dans l’espace, puis à leur retour sur Terre.

En raison de cette multitude de missions à accomplir, les heures de temps libres accordés aux astronautes se comptent sur le bout des doigts (55 heures de travail par semaine). Cela s’explique pares le coût élevé de chaque mission et de la multitude de tâches à accomplir au cours de la semaine. Néanmoins, ces rares moments de loisirs leur permettent d’observer ce que peu d’êtres humains ont l’occasion de voir au cours de leur vie : la Terre, à plus de 400 km d’altitude.

Études/ formation devenir astronaute ?

Premier constat : en Europe, il n’existe pas d’université ou d’école d’astronaute. C’est l’agence spatiale européenne basée à Cologne, en Allemagne, qui, après avoir vous avoir recruter parmi les meilleurs candidats, dispense la formation et vous préparera à la mission à laquelle vous êtes destiné. Les critères pour être retenus aux concours sont très stricts et vous ne pouvez-vous présenter que si vous avez entre 27 et 37 ans, mesurez entre 1,50 m et 1,90 m et êtes en parfaite santé.

Mais alors, quelle formation effectuer pour espérer devenir astronaute ? Si l’on regarde les profils des spationautes français depuis 30 ans (Thomas Pesquet, Jean-François Clervoy, Claudie Heigneré, Patrick Baudry, Michel Tognini), deux grandes catégories de profils intéressent l’agence spatiale :

Les spécialistes de l’aéronautique (pilote de chasse, pilote de ligne , ingénieur en aéronautique ) justifiant 1 000 heures de vol au minimum. Les scientifiques doctorants spécialistes dans des domaines d’avenir, comme la biologie, la biochimie, l’astronomie, l’astrophysique….

Au-delà de leurs parcours, les astronautes possèdent ces trois qualités communes :

Une grande condition physique Une parfaite maîtrise de plusieurs langues étrangères (anglais, russe, chinois…) Une grande capacité à travailler en équipe, à travers une cohésion et une adaptabilité sociale à toute épreuve

Si vous vous projetez dans cette voie, nous vous recommandons donc de développer vos aptitudes sportives en pratiquant, si vous en avez l’occasion, le parachutisme (afin d’apprendre à évoluer en milieu hostile et acquérir une grande capacité d’équilibre) et la plongée sous-marine (afin de simuler les sorties extra-véhiculaires).

De plus, partir à l’étranger et évoluer dans un milieu peu familier, contribuera à vous forger une expérience sociale importante et à parfaire vos compétences linguistiques.

Enfin, une motivation sans faille est requise pour devenir astronaute, à la vue de la concurrence à laquelle vous devrez faire face et au nombre important de sacrifices personnels auxquels il faudra consentir. Néanmoins si la passion de l’espace et de l’aéronautique vous guide, alors ne baissez pas les bras et accrochez-vous à votre rêve de vous envoler vers l’espace, pour pouvoir le réaliser un jour.

Salaires

Le salaire d’un astronaute est indexé sur une grille (organisations coordonnées), est fonction du grade et d’autres paramètres.

En début de carrière (grade 2) : de 6 197 € à 6 927 € net mensuels

• Après la formation de base d’astronaute (grade 3) : de 7 647 € à 8 464 € net mensuels

• Après un premier vol dans l’espace (grade 4) : de 8 886 € à 9 778 € net mensuels

Évolution de carrière

L’objectif finale pour tout astronaute est d’être sélectionné pour une missions spatiale.