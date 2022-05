Comment bien se préparer pour son entretien

L’entretien avec votre recruteur peut être spontané. Vous faites un match sur Air&Jobs et vous devez saisir l’opportunité d’échanger sur le moment avec le recruteur visiblement intéressé par votre profil.

Pas de panique et suivez tous mes conseils précédents:

soyez spontané et authentique (je vous invite à relire mon conseil n° 1), présentez ce qui vous rend unique (conseil n° 2),

présentez avec brio votre parcours en anglais si le recruteur vous le demande (conseil n°3),

parlez avec confiance et fierté de votre parcours atypique (article n°4) et valorisez un gap dans votre carrière (conseil n° 5).

Peut-être aurez-vous un entretien ultérieurement. Ce qui vous laissera donc le temps de vous y préparer soigneusement. Combien de fois ai-je rencontré de candidats pas assez préparés ! C’est inadmissible.

Venir préparé donne un signal positif fort au recruteur. Cela montre beaucoup de choses et reflète de nombreuses qualités. Cela montre que le job convoité vous intéresse vraiment, que vous êtes intéressé par le descriptif du poste, par l’entreprise, par le périmètre d’activités, le niveau de responsabilités, les possibilités d’avancement, le style managérial, la flexibilité des horaires, l’ambiance etc.

Choisissez les éléments adaptés à votre situation. Cela demande une vraie réflexion personnelle sur vos besoins, vos envies. Il s’agit bien d’une introspection nécessaire pour ne pas faire fausse route dans sa recherche et être percutant et convaincant lors de l’entretien.

Pour se faire, renseignez-vous sur l’entreprise, faites une recherche approfondie et notez les questions que vous vous posez, elles seront vos questions à poser en fin d’entretien.

Venir préparé est signe de sérieux, de professionnalisme et d’enthousiasme pour le poste. Donc un conseil, allez à chaque entretien, préparé comme jamais. Do your homework !

