Commandes d'avions : Latam Airlines reprend 13 Airbus A321neo

Désormais 75 Airbus A321neo en commande ferme pour Latam Airlines

Signe que le transport aérien sud-américain commence à reprendre des couleurs et à retrouver une certaine solidité financière, Latam Airlines vient de commander ferme 13 Airbus A321neo supplémentaires. A fin août 2023, la compagnie aérienne en comptait déjà 62 encore à réceptionner aux côtés de 18 A320neo sur les 38 commandés. Ces A321neo supplémentaires s'accompagnent de la livraison du premier A321neo pris dans le cadre d'un contrat de location avec AerCap. Ce qui fait bien un total de 76.

Aménagement pour 224 passagers et rangements bagages optimisés

L'Airbus A321neo loué et réceptionné a été aménagé pour prendre 224 passagers. Il est équipé de la nouvelle formule de rangements bagages cabine qui peut prendre quatre bagages rangés vertical par coffre, un vrai confort pour les passagers mais aussi les équipages. Ces nouveaux coffres sont d'ailleurs possibles en retrofit. Un travail réalisé notamment par EFW dans ses ateliers. Lufthansa a d'ailleurs confié à EFW ce travail de retrofit sur 38 Airbus A320 de sa flotte. Les modifications requises de démontage et montage demandent trois à cinq jours de travail.

La plus grosse flotte Airbus d'Amérique Latine

Latam Airlines, c'est la plus grosse flotte Airbus d'Amérique Latine, en nombre d'avions commandés (264), d'avions réceptionnés (184) et d'appareils en service (259 en incluant les locations). Suivent Volaris (220/77/124), Avianca (163/75/115), JETSMART (90/10/17) et Viva Aerobus (80/57/78).