Commandes Airbus : SMBC Aviation Capital signe pour 60 A320neo

60 Airbus de plus pour SMBC Aviation Capital

Le loueur SMBC Aviation Capital commande ferme 60 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo, portant le total de ses achats à "près de 340 avions achetés directement auprès d'Airbus", précise le CP du constructeur européen. Et la nuance est d'importance car le carnet des ventes d'Airbus fait apparaître 298 avions achetés par SMBC Aviation Capital à fin octobre 2023. Or, 298 + 60 = 358. Une partie a donc été rachetée par le loueur auprès d'un tiers.

96 Airbus A320ceo et 202 A320neo

La montée en puissance progressive de SMBC Aviation Capital se lit notamment dans les commandes passées auprès d'Airbus. Le loueur a commandé un total de 96 avions de la famille A320ceo (89 A320/6 A321/1 A319ceo) et a franchi un nouveau cran avec la famille Airbus A320neo puisque ses achats portent sur 202 exemplaires (147 A320neo/55 A321neo) et qui passeront donc à 262 avec ce nouveau contrat.

La part croissante du module A321

Autre intérêt des commandes de SMBC Aviation Capital : la part croissante du module A321 qui passe de 6 à 55 d'une génération à l'autre et qui illustre bien les évolutions de la demande du marché et donc des opérateurs. Et il est fort à parier que les 60 exemplaires qui viennent d'être commandés comprennent une part conséquente d'A321neo.