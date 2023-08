Commande d'avions : Wizz Air prend 75 Airbus A321neo de plus

Wizz Air, deuxième plus gros client de l'Airbus A321neo

Avec une nouvelle commande de 75 Airbus A321neo, Wizz Air est devenu le deuxième plus gros client de l'Airbus A321neo avec désormais un total de 434 exemplaires commandés, passant devant AirAsia (366 toujours inscrits au carnet d'Airbus) et derrière Indigo toujours en tête avec ses 765 exemplaires commandés. Suivent loin derrière Air Lease Corp. (259), Frontier Airlines (176), Delta Air Lines (155), AerCap (143), VietJet (138), American Airlines et Volaris (124).

75 avions de la famille Airbus A321neo

Le communiqué de presse d'Airbus précise que ces 75 exemplaires supplémentaires sont de la famille Airbus A321neo. L'appareil se décline en effet en trois versions : celle de base, l'A321LR et l'A321XLR. Par contre, le constructeur ne précise pas la répartition et celle-ci se fera en fonction des besoins de la compagnie aérienne.

Près de 5 200 Airbus A321neo commandés ?

Airbus indique que près de 5 200 Airbus A321neo ont été commandés dans le monde depuis le lancement du programme fin 2010. Or, à fin juin 2023, le carnet de commandes du constructeur affichait 5 163 ventes et 5 163 + les 75 de Wizz Air = 5 238. Donc, on n'est pas "à près de" mais "à plus de". Deux explications : la commande était déjà prise en compte dans la ligne des clients non communiqués, ou Airbus a aussi enregistré des annulations. Certains tiqueront peut être devant ces calculs d'apothicaire mais c'est l'été, il fait un froid de canard et on s'amuse comme on peut.