Commande avions : Qantas fera son choix en décembre

120 court et moyen-courriers à remplacer chez Qantas

C'est au mois de décembre que Qantas annonce officiellement son choix entre Airbus, Boeing et Embraer pour le remplacement de sa flotte de court et moyen-courriers. Au total 120 appareils à remplacer. Du moins, il s'agissait du projet initial. En mars 2021, la compagnie aérienne australienne avait en effet au registre une quarantaine de Boeing 717 (20 exemplaires) et Fokker 70/100 (17 exemplaires) et 80 Boeing 737-800 dont les premiers sont en service commercial depuis 2002. Lors d'une conférence de presse virtuelle en marge de l'Assemblée générale de l'IATA à Boston, Alan Joyce, directeur général de Qantas, a évoqué une commande portant sur plus de 100 avions.

Une commande signée au Salon de Farnborough ?

Si le choix des fournisseurs est programmé pour décembre 2021, Alan Joyce a indiqué que la commande serait signée vers "le milieu de l'année 2022" avec un calendrier de livraisons s'échelonnant de 2023 à 2034. Le prochain Salon de Farnborough pourrait être la fenêtre de tir puisqu'il se déroulera du 18 au 22 juillet 2022. De quoi de faire de l'animation, d'autant que les relations britanno-australiennes sont au beau fixe.

Airbus A220 contre Embraer E-190/195-E2

Pour le remplacement des Boeing 737-800, la compétition se joue entre la famille Airbus A320neo et la famille Boeing 737 MAX. Par contre, pour les court-courriers, les Airbus A220 sont face aux Embraer E-190/195-E2. Des avions qui ont un point commun : le même motoriste Pratt & Whitney. Un facteur jouera peut être dans la décision du remplacement des Boeing 737-800.