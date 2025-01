Collision mortelle dans le ciel de Washington

Une collision mortelle en plein ciel de Washington

Quatre membres d'équipage et 60 passagers se trouvaient à bord du Bombardier CRJ-700 qui était en phase finale d'atterrissage sur l'aéroport de Whasington/Reagan quand un hélicoptère Sikorsky H-60 "Black Hawk" de l'US Army est entré en collision lors d'un vol d'entraînement. Trois personnes se trouvaient à bord du Black Hawk. Le CRJ-700 avait décollé de Wichita dans le Kansas, assurant le vol 5342. L'avion était exploité par PSA Airlines pour le compte d'American Eagle, filiale d'American Airlines, dans le cadre d'un accord de franchise. Cette collision mortelle en plein ciel de Washington risque fort de poser une nouvelle fois la question de la gestion de la navigation aérienne entre civils et militaires dans une zone très active en termes de vols.

Une forte concentration d'aéroports et de bases militaires

Outre l'aéroport international de Washington/Dulles et le Washington/Reagan qui est situé pratiquement en pleine ville, le district of Columbia compte aussi des aérodromes dont certains dédiés à l'aviation d'affaires. La base aérienne inter-armées Andrews Air Force Base et la base de l'US Army à Fort Belvoir d'où venait le Black Hawk, relevant de la "Compagnie Bravo" du 12e Bataillon. Le parc d'hélicoptères sert aussi de moyen de transport et d'évacuation pour la Maison-Blanche et pour les hauts fonctionnaires de la Défense.

Une gestion des vols au plus fin

Cette activité aérienne civile et militaire permanente requiert une gestion au plus fin de la navigation aérienne dans le ciel de Washington DC. L'enquête va chercher à mettre en lumière les faits qui ont conduit à l'accident. Une chose est sûre : le Bombardier CRJ-700 d'American Airlines était bien fixé sur sa trajectoire d'atterrissage sur l'aéroport de Washington/Reagan.