Collision dans le ciel de Washington : revoir les couloirs aériens

Washington : "un risque intolérable pour la sécurité aérienne"

«Nous avons déterminé que la séparation existante entre le trafic d'hélicoptère sur le couloir 4 et les avions qui atterrissent sur la piste 33 est insuffisante et pose un risque intolérable pour la sécurité aérienne en augmentant les chances d'une collision en plein air», a déclaré Jennifer Homendy, directrice de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), lors de la présentation du rapport d'enquête préliminaire sur la collision en plein ciel, le 29 janvier dernier, entre un hélicoptère BlackHawk de l'US Army et un Bombardier CRJ-700 opérant pour le compte d'American Eagle, filiale d'American Airlines, et en phase d'atterrissage sur l'aéroport de Washington/Reagan. La collision a fait 67 victimes, passagers, membres d'équipage et personnels militaires.

"85 évènements enregistrés entre octobre 2021 et décembre 2024"

L'enquête du NTSB a déterminé qu'entre octobre 2021 et décembre 2024, avant l'accident, «il y a eu 85 événements enregistrés» près de cet aéroport où un avion et un hélicoptère étaient à «moins de 457 mètres horizontalement et de moins de 60 mètres verticalement» l'un de l'autre, a souligné Jennifer Homendy qui a ajouté : la FAA «aurait pu utiliser cette information à n'importe quel moment pour conclure qu'il y a là une tendance et un problème, et examiner ce couloir (aérien). Mais cela ne s'est pas passé.... Il ne devrait pas y avoir besoin d'une tragédie pour demander des mesures immédiates».

Modifier l'organisation des couloirs aériens autour de Washington

La circulation des hélicoptères autour de l'aéroport après l'accident a été bloquée mais le NTSB recommande de rendre cette mesure permanente pour un couloir aérien en particulier et de modifier l'organisation des couloirs aériens autour de Washington. Le NTSB reconnaît néanmoins des "divergences de vue" sur l'absence de communications entre l'équipage du BlackHawk, la tour de contrôle et l'équipage du CRJ700.