Collision aérienne au Beja Air Show : un accident mortel

Deux avions en collision lors du Beja Air Show

Lors du Beja Air Show au Portugal, une collision en plein vol entre deux avions de la célèbre patrouille acrobatique "Yak Stars" a tragiquement coûté la vie à un pilote espagnol et blessé un pilote portugais. Cet incident dramatique, survenu à 16h05, a entraîné l'annulation de l'événement et relance le débat sur la sécurité des démonstrations acrobatiques malgré des mesures strictes.

Déroulement de l'accident

Le Beja Air Show, un événement très attendu dans le sud du Portugal, a été marqué par un accident dramatique ce dimanche. Deux avions Yakovlev Yak-52 de la patrouille acrobatique "Yak Stars" sont entrés en collision en plein vol, entraînant la mort d'un pilote espagnol et blessant légèrement un pilote portugais. Selon la Força Aérea, l'accident s'est produit vers 16h05, lors d'une démonstration impliquant six avions.

L'accident s'est produit lors d'une figure aérienne complexe. Les Yakovlev Yak-52, conçus initialement comme avions d'entraînement acrobatique en Union soviétique, sont réputés pour leur robustesse et leurs capacités en vol acrobatique. Pendant la manœuvre, l'un des avions a brusquement monté et touché un autre appareil. Des vidéos filmées par des spectateurs montrent l'un des avions s'écraser hors des limites de la base aérienne tandis que l'autre réussit un atterrissage d'urgence sur la piste. Les secours, déjà présents sur le site pour l'événement, sont intervenus rapidement.

Intervention des secours et réactions officielles

Malheureusement, le pilote espagnol n'a pas survécu à ses blessures. Le pilote portugais, bien que blessé, a été stabilisé sur place avant d'être transporté à l'hôpital de Beja pour des soins complémentaires. La Força Aérea a exprimé ses condoléances aux familles des victimes dans un communiqué, soulignant leur solidarité en cette heure de deuil. Sur place, 21 opérationnels et au moins 11 véhicules ont été mobilisés, selon l'Autorité Nationale de la Protection Civile.

Les "Yak Stars", composés de pilotes espagnols et portugais, sont connus comme la plus grande patrouille acrobatique civile du sud de l'Europe. Cet incident a choqué les spectateurs et les passionnés d'aviation. Le festival, prévu pour célébrer les 72 ans de la Força Aérea, a été annulé. Des experts en aviation soulignent que malgré les normes de sécurité strictes, les démonstrations acrobatiques comportent toujours des risques inhérents. Les autorités, y compris le Ministère Public et le GPIAAF, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.

Caractéristiques des avions Yakovlev Yak-52

Le Yakovlev Yak-52 est un avion d'entraînement conçu à l'origine pour former les pilotes militaires et civils en Union soviétique. Il est particulièrement apprécié pour ses performances acrobatiques et sa robustesse. Propulsé par un moteur radial Vedeneyev M14P de 360 chevaux, il est capable de réaliser des figures complexes grâce à une maniabilité exceptionnelle. Ces caractéristiques en font un choix populaire pour les démonstrations acrobatiques, bien que des incidents puissent survenir, comme cela a été tragiquement démontré lors du Beja Air Show.

Le Beja Air Show a rassemblé des milliers de personnes, présentant certaines des aéronefs les plus avancées du monde, comme le F-35A américain, les Mirage français, les Saab JAS 39 hongrois, et divers F-16M.

