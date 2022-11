Collins sélectionné pour participer à plusieurs projets européens d'aviation propre

Collins Aerospace a été sélectionné pour participer à sept projets dans le cadre de l'entreprise commune pour l'aviation propre de l'Union européenne. Dans le cadre de cette initiative, Collins collaborera avec des avionneurs, des motoristes, des fournisseurs et des universitaires européens pour développer des technologies aéronautiques durables et perturbatrices. La société estime que le financement qu'elle reçoit de l'Aviation propre, combiné à ses propres investissements en R & D, atteindra 85 millions d'euros.

"Grâce à notre expertise dans une large gamme de systèmes d'aéronefs et à une forte présence en matière de recherche et d'ingénierie en Europe, dirigée par notre organisation de recherche appliquée et de technologie (ART) organisation, Collins est bien placé pour soutenir les objectifs ambitieux de l'UE en matière d'aviation propre", a déclaré Mauro Atalla, vice-président senior, Ingénierie & Technologie pour Collins. "Avec nos partenaires industriels, nous ferons progresser notre engagement commun en faveur du vol net zéro en innovant sur une gamme de solutions essentielles à la prochaine génération d'avions durables - de la propulsion hybride-électrique à la gestion thermique, en passant par les systèmes pour les nouvelles conceptions d'ailes."

Réunissant les meilleurs talents et capacités des secteurs privé et public, l'entreprise commune Aviation propre est le principal programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour transformer l'aviation vers un avenir durable et neutre pour le climat. Les projets qui impliquent des sites britanniques seront soutenus par un financement de UK Research and Innovation, travaillant de concert avec Clean Aviation.

Vous trouverez ci-dessous une liste des catégories de projets et des projets auxquels Collins participera. Collins fera office de coordinateur de projet pour HECATE.

Aéronef à propulsion hybride-électrique

HE-ART (Système de propulsion hybride-électrique pour l'AiRcrafT régional)

TheMa4HERA (Gestion thermique pour les avions régionaux hybrides-.Electric Regional Aircraft)

HECATE (Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution TEchnologies)

Ultra-Efficient Short & Medium Range Aircraft

SWITCH (Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-electrics)

Transversal Areas