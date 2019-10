Collins Aerospace s'agrandit au Maroc

Collins Aerospace Systems vient de poser la première pierre de l’extension de son site à Casablanca au Maroc. Un agrandissement qui devrait s’achever d’ici le printemps 2020. Avec à la clef une augmentation de 40 % la taille du site et la création de 60 nouveaux emplois. Objectif : assurer la production des nouveaux palonniers de l’Airbus A320neo et les vérins de plans horizontaux réglables du Boeing 777X. Fondée en 2012, l'usine de Casablanca emploie d'ores et déjà 140 personnes environ et procède à l'assemblage final et aux tests des équipements de cockpit et de cabine pour avions commerciaux, tels que mini-manches, manettes de gaz, pédalier, ou vérins de portes. L’agrandissement du site permettra à Collins Aerospace de répondre à la mise en fabrication et à la montée en cadence de la production du palonnier de la famille Airbus A320neo pour laquelle Collins Aerospace a été sélectionné. L’introduction de ce nouveau programme s’accompagnera donc d’une augmentation des effectifs du site Ratier Figeac Maroc, avec le support de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA). L’extension permettra d’accueillir également à terme l’assemblage d’actionneurs de plans horizontaux (THSA) pour Boeing 777X, souligne un porte-parole de Collins Aerospace.