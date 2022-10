Collins Aerospace reçoit une certification d'étape pour ses systèmes de vision combinés

La société Collins, leader de longue date dans le secteur de la technologie d'affichage tête haute (HUD), des systèmes de vision synthétique (SVS) et des systèmes de vision améliorée (EVS), utilise des algorithmes CVS avancés qui mélangent l'image EVS complète et le SVS en une seule vue conforme, créant ainsi la meilleure image possible sur le HUD et l'affichage de vol principal (PFD) que les pilotes utilisent pour naviguer de manière sûre et efficace dans des environnements difficiles.

"La certification TSO est une étape importante dans notre parcours pour fournir une technologie CVS dynamique à nos clients qui comptent sur nos systèmes de vision pour les guider dans des situations de faible visibilité à chaque étape du vol", a déclaré Craig Brown, directeur général des systèmes de vision pour Collins Aerospace. " Qu'il s'agisse de mauvaises conditions météorologiques, de fumée, de poussière, de terrains exigeants ou d'aéroports très fréquentés, le CVS affiche clairement et automatiquement les informations visuelles essentielles dont les pilotes ont besoin pour utiliser leur avion en toute sécurité. "

Le CVS réunit les technologies HUD, PFD, SVS et EVS éprouvées de Collins, pour présenter la meilleure vue aux pilotes. Des algorithmes avancés détectent et extraient les caractéristiques en temps réel de l'image EVS complète - comme celle du capteur EVS-3600 multi-spectral de Collins - et les intègrent au SVS riche en fonctionnalités de Collins, qui présente avec précision le terrain, les obstacles, les aéroports et les pistes, indépendamment des conditions de visibilité. Ces images EVS s'affichent de manière conforme sur le HUD et en couleur sur le PFD, offrant une clarté à travers les conditions de faible visibilité comme la fumée, le brouillard et l'obscurité.

La véritable EVS de Collins est une vue unique améliorée, permettant une visibilité du pilote bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Cela améliore grandement la conscience de la situation, réduit la charge de travail en éliminant la nécessité de passer manuellement d'un système de vision à l'autre et permet un crédit opérationnel maximal en permettant aux avions de continuer jusqu'à la surface de la piste dans des situations de faible visibilité plutôt que de nécessiter une remise des gaz. Le CVS est prêt à prendre en charge ces opérations futures, telles que le décollage EFVS et les approches EFVS dans des visibilités réduites.

Les solutions Vision Systems de Collins sont actuellement installées et volent sur des plates-formes commerciales et militaires, y compris le C-130 Hercules et la famille d'avions Boeing 737, avec de futures installations de certification prévues pour d'autres giravions militaires.