Clap de fin pour Volfa

Entraînement.

Pendant trois semaines, l'Armée de l'Air et de l'Espace s'est mobilisée dans le cadre de l'exercice Volfa, entraînement annuel majeur. Tenu depuis la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, « cet entraînement national majeur a mobilisé plus de 500 participants, opérant pour la plupart depuis leurs bases d'attache respectives, sur un scénario tourné vers l'Entry Force (entrée en premier), la recherche et sauvetage au combat et l'appui aérien », décrit le Ministère des Armées.



Forces aériennes.

Un exercice de grande ampleur donc, mobilisant de nombreux moyens aériens, à la fois Français et alliés puisque la Grèce, l'Espagne et la Belgique ont participé à l'exercice. L'Hellenic Air Force a ainsi mobilisé quatre F-16, l'Ejercito del aire deux F-18 et la Composante Air des contrôleurs aériens. « Au programme : des missions de supériorité aérienne, de reconnaissance, de projection de force et de protection de troupes au sol qui s'inscrivent dans la perceptive opérationnelle du concept de dissuasion et de défense de la zone Euro-Atlantique. Cette démarche est de nature à favoriser le passage d'une situation normale à une situation de crise et contribue à une forme de dissuasion conventionnelle », complète l'Armée de l'Air et de l'Espace.



Interarmées.

Exercice interarmées, Volfa a également réuni des forces de l'Armée de Terre et de la Marine Nationale. Il a été organisé par le commandement des forces aériennes (CFA), en charge de la préparation opérationnelle des forces aériennes.



Retrouvez un article sur le CFA dans le dossier spécial Armée de l'Air et de l'Espace, à paraître le 30 octobre.