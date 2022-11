Cinq porte-avions patrouillent actuellement dans les eaux européennes

Ces cinq bâtiments assurent une posture défensive et dissuasive sur le flanc oriental de l'OTAN. Il faut aussi s'attendre à des exercices multinationaux afin d'améliorer l’interopérabilité des différentes forces déployées auprès des forces européennes. Ainsi, au vu de leur localisation, deux entrainements majeurs devraient avoir lieu : un premier en mer du Nord (deux porte-avions) et un second en mer Égée (3 porte-avions). Ces 5 bâtiments représentent des moyens de projection de puissance importants grâce à leur groupe aérien embarqué mais aussi grâce aux capacités de combat des navires d'accompagnement.

... et l'USS Georges H.W. Bush Celui-ci effectue une patrouille en mer Adriatique et protège principalement les Balkans. C'est le dernier porte-avions de la classe Nimitz (super porte-avions, propulsion nucléaire, CATOBAR). Il déplace un peu plus de 102.000 tonnes pour 332, 8 mètres de long. Son groupe aéronaval peut inclure un maximum