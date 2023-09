Chine-Taïwan : Multiplication des incursions dans l'espace aérien de l’île

Incursions chinoises en hausse

Le lundi 18 septembre, pas moins de 103 avions de l'Armée populaire de libération (APL) chinoise, accompagnés de neuf navires de guerre, ont été détectés par les forces taïwanaises. Parmi ces avions, 40 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, pénétrant ainsi dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) du sud-ouest et du sud-est de Taïwan.

Normalisation des activités militaires chinoises et pression diplomatique

Depuis septembre 2020, on observe une augmentation globale de ces incursions. Malgré leur intensité, elles n’ont pas été suivies d'actions plus agressives de la part de la Chine. Néanmoins, ces pics d'activité coïncidaient avec des événements diplomatiques, comme la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, en août 2022 et la rencontre de la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen avec Kevin McCarthy, successeur de Nancy Pelosi, en avril 2023.

Lors du Shangri-La Dialogue en juin 2023, la Chine a affirmé qu'elle ne ferait aucune concession concernant la question de Taïwan, décidant de ne pas participer à une réunion des ministres de la Défense sino-américains sur ce sujet. Dans ce contexte, il est à prévoir que les activités militaires de l'Armée populaire de libération (APL) autour de Taïwan ne feront que s'intensifier.