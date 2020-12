Chine, reprise en trompe-l'oeil du transport aérien ? Roll-out pour le Falcon 6X, cette semaine dans Air et Cosmos 2714

Au sommaire d’Air&Cosmos digital 2714 du 11 décembre 2020 :

TRANSPORT AÉRIEN

Analyse : Chine, une reprise en trompe-l’œil ?

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Interview de Stefano Bortoli, président exécutif d’ATR : « Le développement durable est au cœur de notre ADN »

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Jets d’affaires : le Falcon 6X a fait sa sortie d’atelier

DÉFENSE

Equipements des forces : quels drones pour les Silovikis russes ?

DRONES

Innovation : la DGA soutient le projet de drone à hydrogène de Delair

Essaims de drones : une société turque développe une solution à base d’IA

ESPACE

Tableau de bord des lancements orbitaux, novembre 2020 : la centaine de missions en vue

ESPACE MILITAIRE

Défense spatiale : pour que l’Europe reste dans la course

Achetez puis lisez Air&Cosmos magazine 2714 numérique sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos.

ou

Abonnez-vous 1 an à Air&Cosmos Premium ICI + 1 an d’archives dès maintenant sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre Smartphone via l’Appli Air&Cosmos.