Chine : Le Comac C919 obtient l'approbation pour une production en masse

Le Comac C919 a obtenu un certicat de production

L'avion de ligne gros porteur C919, qui a été développé par la Chine, a obtenu son certificat de production le mardi 29 novembre 2022, permettant au modèle d'entrer en production en masse. La société Commercial Aircraft Corporation of China, qui a développé le C919, a reçu le certificat de l'administration régionale de l'est de la Chine de l'Administration de l'aviation civile de Chine. Le Comac C919, un rival des familles d'avions monocouloirs Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, avait reçu un certificat de type fin septembre déclarant que le modèle répond aux critères de navigabilité et aux exigences de l'environnement, mais chacun des avions fabriqués avait besoin d'une autorisation individuelle du régulateur pour être produit.

Le prédécesseur du jet régional du Comac C919, l'ARJ21, a dû faire face à un délai de 2,5 ans entre l'obtention du certificat de type et du certificat de production, ce qui a ralenti la production. Cela contraste avec l'Ouest, où les deux certificats sont généralement accordés à peu près en même temps.

Le premier client du Comac C919 sera China Eastern Airlines

Le premier client, China Eastern Airlines, prendra livraison de son premier Comac C919 en décembre 2022 et devrait assurer des vols de passagers à partir du premier semestre 2023. Les analystes de Jefferies ont déclaré le mois dernier qu'ils s'attendaient à ce que COMAC atteigne une production d'environ 25 C919 par an d'ici 2030, ce qui est bien inférieur aux taux de production mensuels actuels des avions à fuselage étroit d'Airbus et de Boeing. Bien que le C919 soit assemblé en Chine, il fait largement appel à des composants occidentaux, tels que les moteurs et l'avionique, provenant de sociétés telles que GE, Safran et Honeywell International.