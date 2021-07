Chine: 5 nouveaux satellites SIGINT

Lancement à 14 heures ce 9 juillet

Ce vendredi 9 juillet, la Chine lancerait 5 satellites « Ningxia-1 » . Le lancement a été effectué grâce à un lanceur « Longue Marche 6 » depuis le centre de lancement satellitaire de Taiyuan, dans la province du Shanxi, à 20h heure de Pékin (14 heures heure de Paris). En novembre 2019, la RPC (République populaire de Chine) a déjà envoyé 5 satellites identiques. Beijing souhaiterait disposer d'une trentaine de satellites opérationnels de ce type selon des sources officielles. Ils ont été réalisés par une filiale du groupe CAST, DFH Satellite Co.

Satellites commerciaux ?

Si officiellement le but de ce lancement satellitaire est purement commercial (l'opérateur serait le groupe privé Ningxia Jingui Information Technology Co Ltd), les spécialistes notent les capacités SIGINT des satellites destinées à la surveillance des radiofréquences. Une capacité souveraine selon les lois chinoises et dont l'usage est interdit pour ses ressortissants. D'ailleurs les autorités chinoises s’étaient montrées particulièrement laconiques, lors du lancement de la première constellation « Ningxia-1 » en novembre 2019. Toutefois Pékin aurait intérêt à s'appuyer sur des opérateurs privés, plus agiles et plus créatifs que le dispositif étatique qui souffre de lourdeurs importantes.

Investissements

D'ailleurs la Chine dispose également d'une autre constellation commerciale de 5 plateformes baptisée Hede destinée à surveiller les 2 millions de signaux AIS émis par plus de 60000 bateaux toutes les 24h. Une constellation destinée à une surveillance mondiale qui ambitionne de disposer de 48 satellites au total. Le numéro 12 du journal « Rossiiski Kosmos », édité par la société étatique russe « Roskosmos », a livré quelques précieuses informations sur les coordonnées orbitales des Ningxia-1 lancés en novembre 2019, qui opéreraient autour de 900 km d'altitude. Pékin investit considérablement sur ce segment et dispose déjà d'au moins 3 familles de satellites SIGINT militaires: 3 TJS (1,3,4) géostationnaires, 2 Yaogan 32, et une constellation de 24 Yaogan 30.