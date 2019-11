China Eastern Airlines fait le choix de Pratt & Whitney EngineWise

China Eastern Airlines a décidé de retenir la plateforme de services MRO EngineWise de Pratt & Whitney pour le suivi et la maintenance de son parc de moteurs V2500 qui équipent sa flotte d'Airbus A320 de première génération. China Eastern Airlines exploite un parc de plus de 292 appareils de la famille A320 dont 229 possédés en propre. La durée du contrat n'est pas précisée. Lancée en 2017 par Pratt & Whitney, la plateforme de services MRO EngineWise s'enrichit au fur et à mesure des retours des opérateurs en développant notamment de nouveaux algorithmes. C'est ainsi que Pratt & Whitney a fait certifier son boîtier eFAST pour permettre aux appareils équipés de moteurs V2500 de bénéficier de données de vol complètes.