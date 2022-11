China Cargo Airlines prolonge son contrat de composants avec Lufthansa Technik

Avec l'entrée en service des nouveaux cargos Boeing 777, Lufthansa Technik a maintenant étendu son support des composants afin que China Cargo Airlines puisse fournir en permanence des services de fret aérien fluides vers plus de 200 destinations dans le monde. Dans le cadre du contrat de 15 ans, plus de dix cargos Boeing 777-200 sont couverts par des services de composants entièrement personnalisés et étendus. Lufthansa Technik soutiendra la base principale de China Cargo Airlines à Shanghai avec ses bureaux de service de composants à Shenzhen, Hong Kong et Hambourg pour coordonner le support client et assurer les services AOG mondiaux 24/7 à différents endroits qui sont vitaux pour les opérations de vol. Les services de maintenance, de réparation et de révision seront effectués dans les centres de composants de Lufthansa Technik à Hambourg, en Allemagne, et à Shenzhen, en Chine.

Lors d'une cérémonie de signature à Shanghai, M. Liu Gang, vice-président de China Cargo Airlines, a vivement félicité le niveau de performance de service de Lufthansa Technik pour leur flotte existante de 747-400F au cours des dernières années : "Notre coopération à long terme avec Lufthansa Technik a débuté en 2000 et nous sommes de grands partenaires dans le domaine de l'aviation depuis plus de deux décennies. Grâce à l'étendue des services de composants entièrement personnalisés, nous sommes très confiants de pouvoir continuer à compter sur Lufthansa Technik pour l'entretien de nos nouveaux 777-200. "

"Cet accord à long terme renforce la position de Lufthansa Technik en tant que fournisseur clé de MRO sur les composants du Boeing 777 cargo", a déclaré le Dr Georg Fanta, chef des services de composants d'avions commerciaux, Lufthansa Technik. " Nous apportons également un large éventail d'expertise en ingénierie et une vaste expérience aux côtés de notre réseau logistique mondial afin de fournir un soutien sans faille à nos clients. "