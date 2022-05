Changement majeur pour le Groupe Rafaut

Depuis plus de 50 ans Le groupe RAFAUT est présent dans le secteur de l’aéronautique et de la défense, en tant que fournisseur d’équipements pour le Ministère de la Défense et en tant que fabricants de systèmes de commandes de vol et d’assemblages à cinématiques complexes pour l’aviation civile. Pourtant, le Groupe s’apprête à tourner une page majeure de son histoire que Bruno Berthet, Président du Groupe RAFAUT nous détaille au travers de ce podcast Air & Cosmos.

