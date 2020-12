Centième tentative de lancement orbital de l’année

Deux Soyouz à 24 heures d’intervalle

Une journée (à 19 minutes près) après l’envoi réussi du satellite de reconnaissance émirien Falcon Eye 2 depuis le Centre spatial guyanais à l’aide d’un Soyouz STA / Fregat M, la Russie a procédé au lancement d’un Soyouz STA / Fregat M depuis le cosmodrome militaire de Plessetsk, situé au nord du pays.

Le décollage est intervenu le 3 décembre à 1 h 14 UTC.

La mission a permis de placer sur orbite basse trois satellites civils de communications Gonets (le messager, en russe), ainsi que le cubesat militaire Era 1 (Cosmos 2548).

Vingt Soyouz en 2020 ?

Ce lancement était le quatorzième lancement russe de l’année et la treizième mission d’un lanceur Soyouz – six à Plessetsk, six à Baïkonour (Kazakhstan) et une à Kourou.

Six autres vols de Soyouz pourraient intervenir d’ici la fin de l’année, dont le seul et unique lancement depuis le cosmodrome de Vostotchny (Sibérie), aujourd’hui programmé le 17 décembre pour l’envoi du quatrième lot de satellites de la constellation OneWeb.

Grand cru malgré la crise sanitaire

C’était également la centième tentative de lancement orbital à travers le monde depuis le début de l’année, et la 91e mission réussie.

Le nombre élevé de revers essuyés cette année (9) n’est certainement pas le signe du mauvais sort, mais plutôt le témoignage d’une diversité et d’une dynamique du marché, puisqu’il concerne essentiellement des microlanceurs, souvent perdus à l’occasion de leur vol inaugural.

Au contraire, 2020 devrait se terminer sur un score supérieur à celui de 2019 (103 tentatives, dont 97 réussites), ce qui serait tout à fait exceptionnel après une année marquée par la Covid-19…