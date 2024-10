Cebu Pacific finalise 70 Airbus A321neo

Cebu Pacific : de jusqu'à 102 à 70 Airbus A321neo...

Cebu Pacific vient de transformer en commande ferme le protocole d'accord signé en juillet dernier lors du Farnborough Air Show. A cette date, la compagnie aérienne annonçait jusqu'à 102 Airbus A321neo auxquels s'ajoutaient des droits d'achat sur 50 appareils de la famille A320neo. Finalement, les achats fermes portent sur 70 Airbus A321neo mais il est possible que le total des droits d'achat se soit arrondi par contrecoup.

... Propulsés par le Pratt & Whitney GTF

Le motoriste a d'ores et déjà été sélectionné par Cebu Pacific : il s'agit de Pratt & Whitney et de son turboréacteur GTF qui se décline en plusieurs versions puisqu'il est aussi proposé sur les Airbus A220 et les Embraer E-190-E2 et E-195-E2. La compagnie aérienne reste donc fidèle à Pratt & Whitney malgré les récents déboires rencontrés par le motoriste et qui équipe d'ores et déjà les A320neo et A321neo en exploitation.

24 moyen-courriers Airbus à réceptionner de commandes précédentes

Cebu Pacific opère d'ores et déjà 19 A320neo dont huit possédés en propre et 15 A321neo en pleine propriété. Il reste encore à la compagnie aérienne à réceptionner 24 moyen-courriers Airbus à réceptionner, soit six A320neo et 18 A321neo. Le transporteur est également client de l'A330-900 avec 16 exemplaires commandés fermes dont neuf livrés.