Cebu Pacific fait logiquement jouer la concurrence entre Airbus et Boeing

Cebu Pacific Air veut commander plus de 100 moyen-courriers : décision avant Farnborough ?

La compagnie aérienne est entrée dans la dernière ligne droite de ses négociations avec les avionneurs Airbus et Boeing ainsi que les motoristes CFM et Pratt & Whitney sur les modalités et conditions d'une future commande portant sur plus de 100 moyen-courriers, options incluses. La décision pourrait être prise avant le prochain Salon de Farnborough. Avec un calendrier de livraisons qui est lié à celui de la construction du nouvel aéroport de Manille situé à 35 km au nord de la capitale à Bulacan. La nouvelle plate-forme, qui remplacera l'actuel aéroport Ninoy-Aquino, disposera de quatre pistes parallèles et aura une capacité de 100 millions de passagers à terme. Les travaux doivent être achevés en 2027.

Basculement au profit de Boeing ... ?

Cebu Pacific Air est une compagnie aérienne tout Airbus. Aux côtés de ses neuf long-courriers A330-300 (deux exemplaires) et A330-900 (sept et neuf encore à réceptionner), le transporteur compte à son registre de flotte 58 moyen-courriers Airbus : 21 A320ceo, 17 A320neo (dont sept en propre) et 13 A321neo. Il doit encore réceptionner six A320neo et 21 A321neo dont 10 A321XLR. Cebu Pacific Air a mis Airbus et Boeing en concurrence, ce qui est un grand classique. De là à basculer vers Boeing ? "L'avenir le dira", comme disait un ancien vendeur d'avions. Même si l'actuel directeur général de Cebu Pacific entretient logiquement le suspense.

.... Et du CFM Leap ?

Cebu Pacific Air fait partie des exploitants impactés par les derniers ennuis techniques du Pratt & Whitney GTF. La compagnie aérienne a été contrainte d'immobiliser dix de ses moyen-courriers et ce nombre passera à 15 au cours de l'année 2024. Ces désagréments n'ont pas empêché le transporteur de confirmer le GTF de Pratt & Whitney sur 15 Airbus à réceptionner pendant le dernier Singapore Airshow mais avait-il le choix ? La nouvelle commande pourrait être l'occasion de changer de motoriste et de passer au CFM Leap. La force de la famille A320 est de pouvoir proposer une double source de moteurs à ses clients. Une force qui manque aux long-courriers Airbus qui n'ont qu'une seule motorisation.