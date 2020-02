Cédric Villani alerte Frédérique Vidal sur les méfaits scientifiques de Starlink et de la 5G

Dans une question publiée le 25 février au Journal Officiel, Cédric Villani, député de la cinquième circonscription de l’Essonne, alerte Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur « deux événements, a priori distincts » qui « vont rapidement perturber le travail des scientifiques du monde entier » : le déploiement de la constellation Starlink de SpaceX et l’attribution des fréquences de la 5G.

Des observatoires bientôt inutilisables ?

Le mathématicien, récompensé par la médaille Fields en 2010, considère que le projet Starlink « consiste à saturer l’espace à basse orbite de satellites pour délivrer de l’internet partout sur la planète », et qu’il « dégrade la qualité du ciel nocturne en raison de la luminosité des satellites (égale à celle de l’étoile Polaire) et leur omniprésence dans le ciel (1 600 satellites mis en orbite d’ici 2021 pour SpaceX, sans compter les projets concurrents). »

Ainsi, la constellation, « similaire à des réseaux de lumières artificielles en orbite, empêchera l’observation de nombreux phénomènes astrophysiques d’intérêt. »

Cédric Villani précise au passage que le domaine « a réalisé des progrès scientifiques et technologiques d’ampleur des dernières années grâce à des moyens ambitieux et des collaborations internationales », et rappelle que la France a investi, entre 2012 et 2017, plus de 70 M€ dans les Très grandes infrastructures de recherche (TGIR) d’astrophysique et d’astronomie ; ces investissements « seraient perdus » si les observatoires deviennent « inutilisables. »

La météorologie également en danger ?

Concernant la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile, Cédric Villani pointe le fait que les associations d’opérateurs de téléphonie mobile, lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de novembre 2019 (CRM-19) à Charm el-Cheikh, en Egypte, ont attribué à la future 5G « une fréquence et un niveau de bruit quasi-similaire aux conditions de l’eau dans l’atmosphère. »

Un choix, « opéré en connaissance de cause » qui, toujours selon le député, « va diminuer la qualité des prévisions météo à court terme mais aussi des recherches à long terme, notamment celles liées au changement climatique. » Une situation dont les conséquences pourraient être « graves », comme « l’impossibilité de prévoir la trajectoire d’un cyclone ou la survenue d’une inondation. »

Dans les deux cas, la Ministre est interrogée sur les mesures prises « pour sauvegarder la qualité des travaux scientifiques » et notamment français, qui risquent d’être « sacrifiés au profit d’intérêts commerciaux et économiques. »