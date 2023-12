Cathay Pacific s'engage sur six Airbus A350 Fret

Deuxième client pour l'Airbus A350F en 2023

L'Airbus A350 Fret a enregistré un deuxième client en 2023 avec l'accord d'achat passé par Cathay Pacific Airways pour six exemplaires. En mars dernier, une commande pour quatre A350 Fret avait été enregistrée mais le client est, à ce jour, toujours anonyme. Cathay Pacific Airways est d'ores et déjà l'un des principaux opérateurs de la famille Airbus A350 dans le monde avec 18 A350-1000 et 29 A350-1000.

Plus de 40 ventes pour l'Airbus A350 Fret

Avec cette commande de Cathay Pacific Airways, l'Airbus A350 Fret compte désormais 45 ventes fermes et son deuxième client en Asie-Paficique puisque Singapore Airlines a été la première à se lancer avec sept exemplaires commandés. Les autres clients sont : Air Lease Corp. (sept exemplaires), Etihad Airways (sept), Air France (quatre), CMA CGM (quatre), Martinaire (quatre) et Silk Way West Airlines (deux).

111 tonnes de charge payante sur 8 700 km

Lancé en septembre 2021, l'Airbus A350 Fret propose jusqu'à 111 tonnes de charge payante sur 8 700 km. Plus long que l'A350-900 avec ses 70,8 m, il est plus court que l'A350-1000 qui fait 73,79 m. Sa masse maxi au décollage est celle de l'A350-1000 (319 tonnes).