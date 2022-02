Carburant durable : Boeing achète 7,5 millions de litres

Carburant durable : un mélange à 30 % pour commencer

Boeing vient d'acheter 7,5 millions de litres de carburant aviation durable (CAD) auprès de la société EPIC Fuels. Cette dernière fournira donc un carburant fabriqué à partir de déchets agricoles non comestibles et mélangeant 30 % de carburant entièrement durable à 70 % de kérosène classique. Pour Boeing, il s'agit d’élargir l’utilisation du CAD "aux vols de production, d’essais et de convoyage, ainsi qu’aux vols du Dreamlifter et aux vols de clients sur les sites Boeing d’Everett, Renton et Seattle (État de Washington) et de North Charleston (Caroline du Sud)".

Vers les 100 % pour l'ecoDemonstrator de Boeing

Boeing et EPIC Fuels travaillent déjà ensemble sur la problématique du carburant aviation durable puisque le second réalise des mélanges personnalisés contenant de 50 % à 100 % de carburant aviation durable pour l’ecoDemonstrator, le programme mené par Boeing. Le carburant aviation durable est actuellement homologué pour les vols commerciaux sous la forme d’un mélange à 50/50 avec du kérosène conventionnel mais l'objectif est de monter à 100 %. Boeing s'est en effet engagé à livrer des avions commerciaux capables, certification à l’appui, d’être propulsés par des carburants 100 % durables d’ici à 2030.

Réduire les émissions de CO2

Selon les experts, "les carburants produits de manière durable permettent de réduire jusqu’à 80 % d’émissions de CO2 d’un bout à l’autre du cycle de vie du carburant avec la possibilité d’atteindre 100 % à l’avenir". Et ils sont le moyen le plus immédiat de réduire ces émissions sur les 20 à 30 prochaines années.