Carburant avion durable : Boeing joue la carte Norsk e-fuel

Boeing soutiendra l'un des sites de production e-SAF de Norsk e-Fuel

Boeing vient de sceller un accord de partenariat stratégique avec Norsk e-Fuel pour investir dans l'un des premiers sites de production d'électro-carburants aviation ou e-SAF pour alimenter les pays nordiques, puis progressivement le reste du monde. Les e-SAF sont des carburants synthétiques combinant CO2 et hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable. Le must du must par rapport aux bio-carburants ou bio-SAF qui utilisent différents types de déchets dont des ressources végétales.

Le calendrier ReFuelEU Aviation de l’Union Européenne

La réglementation ReFuelEU Aviation de l'Union Européenne entre en vigueur cette année. Le calendrier prévoit qu'en 2030, les avions au décollage des aéroports européens devront en moyenne embarquer dans leurs réservoirs : 4,8% de bio-SAF, produits à partir de ressources végétales et/ou différents types de déchets (exemple : huile usagée,....) et 1,2% de e-SAF produits à partir de CO2 et d’électricité bas carbone.

Plusieurs producteurs de e-SAF

Outre Norsk e-Fuel, plusieurs producteurs de e-SAF montent doucement en puissance. C'est le cas de Global Bioenergies, de SkyNRG qui a pour co-fondateur et actionnaire KLM, ou encore du canadien SAF+ Consortium, notamment soutenu par Airbus Canada. Selon une étude de Transport & Environment (T&E), 45 projets de production d’e-kérosène ont été recensés dans l’Espace économique européen (EEE). S’ils étaient confirmés, ils permettraient au secteur aérien d’avoir suffisamment de carburant de synthèse pour répondre au premier mandat fixé par l’UE pour ce type de carburant d’aviation durable en 2030, à savoir 1,2% du carburant fourni aux aéroports de l’UE. Mais aucun de ces projets n’a encore passé l’étape du lancement effectif des travaux.