Carburant aviation durable : Veolia se lance au Portugal

Unité de production de carburant avion durable

Le Lipor ou office de gestion intermunicipale des déchets du Grand Porto au Portugal, la société P2X Europe, une co-entreprise des groupes allemands Mabanaft et H&R Group; et le groupe français Veolia, notamment spécialisé dans le recyclage des déchets, se sont associés pour lancer des études de faisabilité sur la mise en place d'une des premières unités de production de e-carburant de synthèse en Europe au sein de l'unité de valorisation énergétique (UVE) du Lipor proche de Porto.

100 000 tonnes de CO2 captées

Objectif : produire du e-carburant synthétique vert pour l'industrie aéronautique à partir du CO2 capté dans le flux de gaz résiduels de l'UVE (unité de valorisation énergétique), combiné à de l'hydrogène vert. Dans un premier temps, jusqu'à 100 000 tonnes de CO2 biogénique captées seront recyclées pour être converties en e-carburants et transformées en produits finis synthétiques verts, tels que le e-kérosène, le e-diésel et autres produits chimiques.

Purifier la partie biogénique du CO2

Ce projet de captage et valorisation du CO2 (CCU) dans l’UVE de LIPOR consistera à capturer, extraire et purifier la partie biogénique du CO2 qui constitue environ 60 % des émissions de dioxyde de carbone générées à la suite du processus d'incinération. "La technologie innovante de CCU peut être intégrée directement à l'installation de récupération d'énergie existante, permettant une production d'électricité à émissions de CO2 quasi nulles, voire négatives, et ainsi améliorer considérablement le bilan environnemental et énergétique de l'incinération des déchets municipaux", indique-t-on du côté des trois partenaires.