Carburant 100% durable : Essais sur Airbus A350 avec deux moteurs Rolls-Royce

Airbus A350 : carburant 100% durable avec deux moteurs Rolls-Royce

Pouvoir utiliser un carburant 100% durable est l'objectif que se sont fixés avionneurs et motoristes après avoir réussi à certifier depuis 2013 un mélange de 50 % de carburant durable et de carburant traditionnel. Pour réaliser cet objectif, des essais ont été lancés au début de l'année 2021 au moyen d'un Airbus A350 propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Avec une première : ce carburant à 100 % durable a été utilisé sur les deux moteurs. Les essais réalisés auparavant ne portaient que sur un seul moteur, le second étant toujours alimenté avec du carburant traditionnel.

ECLIF3 : évaluer l'empreinte environnementale des carburants durables

Ces essais son menés dans le cadre de l'étude ECLIF3, à laquelle participent aussi le centre de recherche allemand DLR et le producteur de SAF Neste ainsi que des chercheurs du Conseil national de recherches du Canada et de l'université de Manchester. L'objectif est d'évaluer l'empreinte environnementale de ces carburants durables par rapport au carburant avion fossile en termes de réduction d'émissions. Ces essais ont été précédés par d'autres initiés par le DLR. En 2015, ce dernier avait réalisé la campagne ECLIF1, en étudiant les carburants alternatifs avec ses avions de recherche, Falcon et A320 ATRA. Ces investigations se sont poursuivies en 2018 avec la campagne ECLIF2 qui a vu l'A320 ATRA voler avec un mélange de carburant d’aviation standard et jusqu'à 50% d'HEFA.

Moins de particules émises

Ces travaux préliminaires ont montré les performances avantageuses en matière d'émissions des mélanges de carburant jusqu'à 50 % de carburant durable (CAD) et ont ouvert la voie aux vols d'essais à 100 % de CAD pour ECLIF3. En avril dernier, l'A350 a donc effectué trois vols au-dessus de la mer Méditerranée, suivi par un avion d'accompagnement Falcon du DLR, afin de comparer les émissions en vol avec du kérosène et avec du carburant durable HEFA (hydro-processed esters and fatty acids) de Neste. Le Falcon du DLR est équipé de plusieurs sondes pour mesurer les émissions en croisière jusqu'à une distance de seulement 100 mètres de l'A350 et les transmettre à des instruments scientifiques pour analyse.

L'équipe a également effectué des tests de conformité en utilisant 100 % de CAD qui "n'ont révélé aucun impact opérationnel", indique Airbus. Les essais d'émissions en vol ont repris ce mois-ci, tandis que des essais d'émissions au sol visant à quantifier les avantages du CAD sur la qualité de l'air ambiant ont également été réalisés. L'équipe de recherche a constaté que le CAD "libère moins de particules que le kérosène conventionnel dans toutes les conditions de fonctionnement, ce qui laisse entrevoir la possibilité de réduire l'impact climatique et d'améliorer la qualité de l'air autour des aéroports". "Les essais en vol de l'A350 offrent l'avantage de caractériser les émissions directes et indirectes du moteur, y compris les particules présentes dans le sillage d'un avion à haute altitude.", souligne Steven Le Moing, responsable du programme des énergies nouvelles chez Airbus.

Gain de masse

Autre avantage du CAD : "une densité plus faible mais un contenu énergétique plus élevé par kilogramme de carburant par rapport au kérosène conventionnel, ce qui présente certains avantages en termes de rendement énergétique des avions en raison de la diminution de la consommation de carburant et de la masse de carburant à embarquer pour réaliser la même mission". L'équipe mobilisée sur l'étude ECLIF3 procède actuellement à une analyse détaillée qui sera enrichie par la deuxième série de vols.